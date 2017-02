1er Foro de la PAC 2021 con todo el sector económico, agrario y medioambiental de C L-M

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, inaugurará este miércoles el I Foro para el Estudio de la Reforma de la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2020, con todos los agentes que tienen algo que decir en la PAC y en el desarrollo rural de Castilla-La Mancha para, a partir de ahí, construir una posición.

El acto se celebrará en la Escuela de Administración Regional de Toledo y pone de manifiesto el compromiso del Gobierno regional sobre una política que es "fundamental" porque "tenemos 140.000 agricultores y ganaderos solicitantes de la PAC en una comunidad autónoma de dos millones de habitantes", ha señalado el consejero en declaraciones a los medios al término del Consejo Consultivo de Política Agrícola celebrado en la sede del Ministerio en Madrid, ha informado la Junta en nota de prensa.

El titular de Agricultura en Castilla-La Mancha ha defendido que es necesario enfocar el futuro de la PAC a los consumidores como "eje central de esta política, y como elemento para argumentar su necesidad y su dotación económica". Asimismo, ha defendido que en la futura PAC debe incidirse más en los "agricultores profesionales", concentrando la mayor parte de los fondos en los mismos; además de "ampliar los mecanismos de regulación de mercados" de organizaciones de productores e interprofesionales "para hacer frente a la volatilidad de los precios y a los mercados globales".

La reforma de la PAC a partir de 2020 es el tema principal que se abordará en el Consejo de Ministros de la Unión Europea la próxima semana. Un encuentro en el que Castilla-La Mancha ostenta la representación de las comunidades autónomas y en el que se tratará el período de consultas que ha puesto en marcha la Comisión Europea desde el 2 de febrero bajo la presidencia maltesa para plantear un debate al respecto entre los Estados miembros.

En este sentido, la presidencia de turno de la UE pone encima de la mesa una serie de prioridades para la futura PAC, como la capacidad de resiliencia de la agricultura --incluyendo mecanismos de gestión de riesgos--, retos ambientales, relevo generacional, orientación de mercado, fortalecimiento de la posición de los agricultores en la cadena alimentaria y simplificación de la PAC, y pregunta a los Estados miembros si las consideran apropiadas o insuficientes y cuál sería la mejor forma de alcanzarlas y, si ello, debe ser a través de transferencia de fondos del primer al segundo pilar de la PAC.

El Gobierno regional aprovechará este primer foro regional sobre la PAC 2021 para consensuar una posición regional con los participantes en el mismo, entre ellos ASAJA, UPA y COAG, Cooperativas Agroalimentarias, CECAM, los sindicatos UGT y CCOO, las organizaciones ecologistas WWF, Ecologistas en Acción y SEO Birdlife, la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha y la Red de Grupos de Desarrollo Rural.

En esta materia, el Gobierno de Castilla-La Mancha considera que las prioridades son adecuadas pero aún así, en palabras del consejero de Agricultura, habría que incidir más en los "aspectos medioambientales" y de "lucha contra el cambio climático", haciendo compatible la actividad agraria con la mejora del medio ambiente.

Además, propone apostar más por el desarrollo rural a través de las ayudas que se implementan a través de los Programas de Desarrollo Rural (PDR) porque se dirigen a "alcanzar prioridades regionales, tanto sectoriales como de territorio" y, en resumen, permiten "alcanzar mejor los objetivos que las ayudas directas del primer pilar".

"Puesto que no sabemos tampoco qué va a ocurrir con el presupuesto en Europa y si en función de ese presupuesto tendremos una PAC u otra", ha indicado el consejero, para añadir que lo que es seguro es que "la reforma no puede suponer una renacionalización de la PAC" y por ello, el titular de Agricultura en Castilla-La Mancha aboga por que "los fondos deben mantenerse y no exigir más cofinanciación a los Estados miembros".

En conclusión, el consejero ha solicitado celeridad al Gobierno central para fijar una posición y no ir detrás de otros países y "si queremos hablar de consumidores, tenemos que trasladar ya a la Comisión Europea la necesidad de hablar de ello" o "si queremos hablar de la conciliación de la normativa de competencia con la PAC es necesario hacerlo ya".

Cuestiones que el consejero ha avanzado a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, haciendo hincapié principalmente en los consumidores y el cambio climático, así como en la normativa de Competencia y los agricultores profesionales para trasladárselo a la Comisión Europea "cuanto antes", aunque "el debate dure dos años".