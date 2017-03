300 agricultores asistieron el martes a la reunión de APAG en Guadalajara sobre la PAC 2017

Unos 300 agricultores y ganaderos asistieron ayer a la reunión convocada por APAG para informar de las novedades de la presente campaña de la PAC 2017 que acaba de comenzar.

El secretario general de APAG, Antonio Torres, explicó con detalle las modificaciones que incluye la normativa de la PAC este año, así como las órdenes del PDR que se solicitan junto al expediente de la PAC ya publicadas, como la línea de ecológicos, la nuevas ayudas de plantas aromáticas y de protección del suelo y la de fomento del pastoreo.

Respecto al Pago Básico de la PAC, las novedades son pocas y el sector está todavía a la espera de que se publique la versión 5 de los derechos, que será la definitiva para la PAC. Como ya se anunció se han introducido cambios para clarificar la figura de Agricultor Activo que consisten en requisitos sobre los ingresos agrarios, para demostrar la regla del 80/20. En este sentido Antonio Torres recordó que las transferencias de derechos sólo se pueden hacer entre agricultores activos y explicó que se ha conseguido eliminar el IVA para las transferencias de derechos con tierra.

El umbral mínimo de pagos se ha fijado en 300 euros, por debajo de este importe no se recibirán ayudas de la PAC.

En cuanto al greening o pago verde, sigue siendo del 51% del Pago Básico y supone un 30% de la PAC. Los requisitos para recibirlo no cambian, Para explotaciones entre 10 y 30 hectáreas el cultivo principal no debe superar el 75% de la explotación y en las explotaciones de más de 30 hectáreas hay que cumplir los tres cultivos. Además en parcelas de más de 15 hectáreas es obligatorio dejar un 5% de Superficie de Interés Ecológico (SIE), en la que se pueden sembrar cultivos fijadores de nitrógeno (como las leguminosas) o dejar barbecho. Como novedad este año, la superficie de interés ecológico no puede ir precedida de un cultivo fijador de nitrógeno.

En cuanto a los pequeños productores (expedientes que no pasan de 1.250 euros), deberán estar atentos pues si modifican la superficie en más de 0,10 hectáreas en su expediente, no les pagarán la PAC.

El plazo inicial de presentación de las solicitudes de las ayudas finaliza el 30 de abril. APAG contará este año con un equipo de más de 30 tramitadores, repartidos entre sus sedes de Guadalajara, Sigüenza y Molina, y en las entidades bancarias colaboradoras.

APAG tramita cada año en torno al 75% de los expedientes que se presentan en la provincia de Guadalajara, En 2016 el número de solicitudes PAC en Guadalajara fue de 5.339, de las que 1.275 fueron de Pequeños Agricultores.