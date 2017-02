Ademgu recibe 3.000 euros en el I Día Solidario de las Asociaciones de Trillo

Las concejalas de Bienestar Social, Beatriz Muñoz, y Deporte y Festejos, Marta Pérez, del Ayuntamiento de Trillo han hecho entrega a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Guadalajara (Ademgu) de un cheque de 3.000 euros, recaudación íntegra obtenida durante la celebración del I Día Solidario de las Asociaciones el pasado mes de noviembre en el municipio trillano.

A través de distintas actividades lúdicas y deportivas (chocolatada, fabricación y venta de manualidades, taller de confección de bolas de navidad, campeonato de futbolín y petanca, vermú con migas, etcétera), las asociaciones trillanas que participaron en la pasada jornada solidaria contribuyeron de esta manera consiguiendo recaudar la citada cantidad, puesta en manos de la asociación guadalajareña con el objetivo de ayudar en su necesaria y beneficiosa labor para con los enfermos de esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas.

“En Trillo queremos ser cada vez más solidarios y contribuir en lo que podamos en la labor de asociaciones como Ademgu, que realizan un trabajo tan beneficioso y necesario como complicado de mantener por la escasez de ayudas y lo costoso de los tratamientos”, señalaba la concejala de Trillo, Beatriz Muñoz. Con actividades como la del pasado Día Solidario de las Asociaciones, “pretendemos dar visibilidad a estas asociaciones y organizaciones y a los problemas sociales que representan, de manera que nuestros vecinos puedan canalizar su apoyo y solidaridad hacia ellos, y éste es el resultado”, en palabras de la edil.

En total, en Trillo actualmente existen más de una veintena de asociaciones y clubes deportivos. Muchos de ellos, por citar algunos la Asociación Cultural Amigos de Trillo, la Asociación de Amas de Casa Villa de Trillo, el Club de Pádel, el Club Piragüismo Trillo, el Hogar del Jubilado, la Asociación de Amigos de Viana, etcétera, participaron en la pasada jornada del 19 de noviembre con la organización de una actividad especial. Además de tener fines solidarios, los trillanos disfrutaron de una jornada vecinal de hermandad lúdica y deportiva, y no será la última, aseguran desde el Consistorio trillano, del que partió la idea.

La Asociación de Esclerosis Múltiple de Guadalajara recibió el cheque agradeciendo el gesto al Ayuntamiento de Trillo y a sus asociaciones. “Hay que trabajar mucho y todas las pequeñas ayudas son fundamentales para nosotros. Aportaciones como la del Ayuntamiento de Trillo nos vienen muy bien para seguir manteniendo todas nuestras actividades”, reconocía la presidenta de Ademgu, Ana López.

Actualmente, Ademgu cuenta con unos 150 socios, de los cuales en torno a 70 son también usuarios de las terapias y actividades que realizan en la entidad. Entre los servicios que prestan diariamente desde su centro en la capitalina calle de Antonio Machado, López destaca la fisioterapia, la fisioterapia acuática, la logopedia, el trabajo social y el transporte adaptado para aquellos que no pueden desplazarse hasta la sede de la asociación por sus propios medios. Además, también cuentan con un servicio de fisioterapia a domicilio, para aquellos afectados que no pueden trasladarse hasta la asociación. “La esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa que afecta a la médula y al cerebro, y es degenerativa, es decir que, poco a poco, si no realizas este tipo de actividades, es una enfermedad que te va degenerando. Es una enfermedad que tiene mil caras, en cada persona y cada afectado es un mundo. Hay que luchar contra ella todos los días, todos los días tienes que pensar ‘no hay que rendirse, hay que luchar’, y en la medida de lo posible, superarte”, explicaba la presidenta de Ademgu, también afectada y usuaria.

Para ser socio de Ademgu basta con ponerse en contacto con la asociación y aportar una pequeña cantidad mensual. Para ser usuario de sus servicios, además de asociarse, hay que padecer alguna enfermedad neurológica como la esclerosis múltiple, la ataxia u otras enfermedades degenerativas. Actualmente, en la provincia de Guadalajara existen en torno a 360 casos de esclerosis múltiple, 47.000 a nivel nacional y unos 600.000 en Europa, llegando hasta los dos millones de afectados en todo el mundo.