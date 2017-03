Adiós, lobeznito feroz

En el cine, como en el cómic, no sale a cuenta hacer una versión para todos los públicos sobre un personaje que es el mejor en el oficio éste de matar. Frank Miller y Chris Claremont le sacaron mucho jugo a ese aspecto en la saga Honor, irrespetuosamente adaptada para dar forma a Lobezno Inmortal. Parecía que la corrección política terminaría asfixiando al personaje más carismático del universo mutante, pero de repente apareció Deadpool.



Casualidad o no, después de que Ryan Reynolds reventase las taquillas con una peliculita irreverente y enfocada al público adulto, Mangold y Jackman recibieron luz verde para hacer la adaptación oscura y sangrienta que Lobezno reclama desde hacet iempo.



Para hacerlo todo más épico decidieron centrarse en una historia crepuscular, de héroes cansados e ideales perdidos. El mutante de las garras afiladas cabalgando en una última y sangrienta aventura, como una mezcla entre el William Munny de Clint Eastwood y el John Wayne de Valor de Ley. Sobre el papel la cosa no podía pintar mejor.

Lobezno y Charles Xavier huyen de la Ley y de sí mismos. Algo ocurrido en el pasado les atormenta y sus cuerpos están más cerca de la tumba que de la luz del sol. Sin embargo, un día aparece una pequeña que necesita protección, una niña que guarda algún tipo de conexión con Logan.

Uno se pregunta cómo encajara esta historia en el universo de los X-Men, aunque con los saltos en el tiempo ya incluidos en la saga, a lo mejor no merece la pena preocuparse por ello. Director y protagonista tienen claro en qué contexto quieren situar la película y lo que hacen sin preocuparse demasiado por justificar su decisión. Y ese es precisamente uno de sus acierto. Logan funciona como una historia al margen de todo, en un futuro que no deja de ser una versión cutre de nuestro presente y en el que el aspecto decrépito de los protagonistas dice mucho más que cualquier explicación que se pueda dar con palabras. Su segundo acierto es la violencia, no demasiado realista, pero sí más alta que la vista con anterioridad. Las garras de adamantium por fin son peligrosas y ese es el Lobezno que muchos fans querían ver.

¿Y en cuanto a los fallos? Cuanto más hablan los protagonistas, más redundante se vuelve una historia que tampoco tiene mucho fondo. Jackman termina exagerando peligrosamente los achaques de la edad y ese entusiasmo por la sangre inicial termina pasando, sobre todo en su decepcionante cuarto final. Logan quería ser un western crepuscular épico, pero se queda en la mejor película dedicada al personaje, que no es poco. Si decepciona es sólo porque pudo haber sido una joyita del género.

LO MEJOR

El tono crepuscular, su pesimismo y aire de película del oeste. Las escenas de acción, menos la última. La relación Jackman-Stewart.

LO PEOR

Los agujeros de guión se perdonan al principio, pero terminan siendo demasiado evidentes. Es como si Mangold hubiera quemado las naves antes de llegar a la playa, igual que Jackman, que resulta cargante con tanto achaque.

FICHA TÉCNICA:

 Director: James Mangold

 Reparto: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen, Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Elizabeth Rodriguez

 Guión: Scott Frank, James Mangold, Michael Green (Historia: James Mangold).

 País: Estados Unidos (2017).