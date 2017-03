Ahora Guadalajara y PSOE exigen al Ayuntamiento que ejecute el segundo acceso al Hospital Universitario

Los grupos municipales del PSOE y Ahora Guadalajara van a presentar este viernes en el Pleno del Ayuntamiento una moción conjunta en la que se exige a la Corporación que ejecute o encargue al agente urbanizador pertinente la realización del segundo acceso al Hospital Universitario de Guadalajara. Se trata de una de las pretensiones de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Guadalajara, de la que parte el texto de la moción.

Precisamente, la portavoz de esta Plataforma, Marta Miranda, ha defendido hoy en rueda de prensa la necesidad de alcanzar esta medida: “Es fundamental ese segundo acceso”, ha aseverado. Miranda, que ha asegurado que según las bases de normativa del Régimen Local “es el Ayuntamiento el que tiene la competencia para hacer los accesos de fuera del Hospital”; ha argumentado que ese segundo acceso, que iría a parar a la rotonda de la Fuente de la Niña, daría un “servicio a los usuarios del Hospital y a sus trabajadores”. Además, “serviría para desbloquear el atasco de la N-320 y el acceso desde Chiloeches, y la rotonda de Cuatro Caminos”. Para la Plataforma la inversión “no será elevada”, por lo que “este Ayuntamiento no solo se lo puede permitir [la ejecución del segundo acceso], sino que tiene que mirar por los vecinos de Guadalajara y de la provincia”, ha zanjado Miranda, que se ha mostrado optimista respecto al debate de la moción porque “Ciudadanos nos ha asegurado que votará a favor”.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara, Daniel Jiménez, ha pedido al equipo de Gobierno del PP que apoye la moción y, sobre todo, que “cumpla con su obligación” haciéndose cargo de construir este nuevo acceso, “realmente necesario”, para aliviar la saturación que sufre la única vía de entrada al centro sanitario, a través de la calle Donantes de Sangre. Según ha explicado, por ahora bastaría con una conexión provisional entre el Hospital y la glorieta situada frente al complejo deportivo de la Fuente de la Niña, una inversión cuyo coste estaría en torno a 200.000 euros.

“No pretendemos que se haga ninguna gran obra. Queremos sencillamente un viario por que el que vehículos y peatones puedan transitar con seguridad. No me puedo creer que el alcalde siga obstinado en no reconocer su competencia para dar este servicio a los vecinos que acuden directamente al hospital”, ha asegurado Jiménez. De hecho, también ha pedido al alcalde, Antonio Román, “que empiece a pensar ya en la manera de incorporar las líneas de autobuses por este nuevo acceso”. Para el portavoz socialista la insistencia del equipo de Gobierno en reclamar al Gobierno regional que asuma el coste de esa obra “es tan absurda como pedir al Ayuntamiento de Guadalajara que colabore en la construcción del Hospital por el mero hecho de que los vecinos de la capital lo van a utilizar”.

Por último, el portavoz de Ahora Guadalajara, José Morales, ha recordado que hace ahora justo un año, concretamente el 26 de febrero de 2016, su formación ya presentó en el Pleno del Consistorio una moción a iniciativa de la propia Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. “Entre los acuerdos de la moción se incluía que se estudiara un segundo acceso al Hospital. Ha pasado un año y no se ha hecho absolutamente nada. Ya no pedimos que se estudie, pedimos que se haga”, ha comentado Morales. Para el portavoz de Ahora Guadalajara la creación de un segundo acceso al Hospital debería ser “una prioridad política para este Ayuntamiento, no solo por la gente que acuda al Hospital, empadronados o no en Guadalajara, sino también por descongestionar el nudo de Cuatro Caminos”. Precisamente, respecto a este problema de movilidad, Morales ha comentado que ese segundo acceso al Hospital “no supondrá una solución, pero sí una mejora bastante evidente”. Para el edil de Ahora Guadalajara la competencia en este asunto es del Ayuntamiento, por lo que debe dejar fuera “la confrontación partidista” y ejecutarlo directamente o encargarlo al “agente urbanizador al que corresponda”.