Alberto Rojo: “La provincia de Guadalajara está mucho mejor que hace dos años y la mejora se intensificará"

El delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, ha mostrado su satisfacción por los proyectos que fueron dados a conocer ayer por el presidente de la región, Emiliano García-Page durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región. “El debate ha servido para constatar con datos y cifras que estamos hoy mucho mejor que hace dos años y que la mejora se intensificará”, ha afirmado Alberto Rojo, que ha señalado también que el cumplimiento de la palabra dada, la reversión de los recortes realizados por el anterior Gobierno regional, la materialización de acuerdos con entidades de toda la región o la recuperación del contacto con la sociedad “son algunas de las señas de identidad de este tiempo de gobierno”.

Alberto Rojo ha señalado también que en el debate se está comprobando que “tenemos un presidente que se preocupa de Castilla-La Mancha y también de contribuir desde Castilla-La Mancha a la unidad de España y a garantizar la mejor convivencia, frente al desafío independentista de las instituciones catalanas” y ha lamentado que, en oposición a esta actitud, el grupo parlamentario del Partido Popular “tenga poco o nada que decir sobre Castilla-La Mancha y esté más empeñado en utilizar el tema de Cataluña y en insultar que en buscar soluciones”.

En lo que se refiere a los proyectos con más repercusión para la provincia, el delegado ha incidido en la importancia del desbloqueo de dos de los centros de salud más necesarios para la provincia, como son el de Azuqueca de Henares y el de Cifuentes, de los que ha afirmado que se han abordado en cuanto se han aprobado los presupuestos regionales del año 2017. “Podrían estar en marcha si el PP no los hubiese paralizado y si no se hubiesen bloqueado los presupuestos regionales”, ha afirmado, al tiempo que ha señalado que “no es tiempo de lamentarse por lo sucedido, si no de celebrar que en 2018 comenzarán las obras”.

Asimismo, ha destacado el compromiso de continuar con las obras del hospital de Guadalajara, paralizadas por el Gobierno de Cospedal, que supondrán además la mejora de la cartera de servicios que se presten en él. En este sentido, ha recordado que el Gobierno regional ha adelantado a la finalización de las obras del hospital la instalación de un PET-TAC de carácter itinerante que evita desplazamientos a las personas que necesitan realizarse esta prueba.

Alberto Rojo se ha referido también al plan de renovación tecnológica en el ámbito sanitario, que en el caso de la provincia de Guadalajara ha supuesto ya la inversión de más de un millón de euros y que continuará a lo largo de los próximos años. Otra medida destacada por el delegado es la exención a los menores con un grado de discapacidad superior al 65 por ciento del pago de la aportación económica para la adquisición de medicamentos y productos sanitarios, una medida “social que demuestra el compromiso del Gobierno con quienes más lo necesitan”.

Alberto Rojo ha querido destacar también la trascendencia de que la provincia de Guadalajara vaya a ver aumentados los servicios de atención temprana que reciben los niños y niñas con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de presentarlos. En concreto, en 2018 se pondrá en marcha un nuevo centro, que vendrá a unirse a los que hay actualmente en Azuqueca de Henares y Guadalajara, con el objetivo de prestar la mejor atención tanto a los menores como a sus familias, en una zona de gran demanda, como es el Corredor del Henares. El delegado en Guadalajara ha explicado que en estos momentos se están barajando diferentes opciones para ubicar este servicio “y esperamos tenerlo determinado en el plazo aproximado de un mes”.

Asimismo, ha puesto de manifiesto la relevancia que para la provincia tiene, especialmente para el ámbito rural, la ampliación de los servicios MejóraT, destinados al envejecimiento activo y a la atención a la dependencia de personas con grado 1, que se implantarán también en el entorno de Hita y Jadraque y también en la comarca de Molina de Aragón. La ampliación de los servicios de teleasistencia y de ayuda a domicilio, esenciales para garantizar que las personas mayores o dependientes permanezcan en sus hogares el máximo tiempo posible, han sido otras de las medidas que ha destacado el delegado de la Junta en Guadalajara.

En materia educativa, Alberto Rojo ha reseñado la importancia del Plan de Infraestructuras Educativas impulsado por el Gobierno regional para renovar y construir nuevos centros, que en la provincia de Guadalajara ha supuesto ya la apertura del nuevo colegio de Yebes y la adaptación de aulas para secundaria en el CEIP Parque Vallejo de Alovera, a la espera de que el Ayuntamiento ceda de manera definitiva los terrenos para construir el nuevo centro. Asimismo, este Plan implica la construcción de un gimnasio en el colegio Parque de la Muñeca, en Guadalajara, ya licitado y próximo a adjudicarse; de un gimnasio en el colegio Maestra Plácida Herranz, de Azuqueca de Henares, cuyos trámites de licitación ya han comenzado; o la ampliación del Centro Rural Agrupado de Iriépal, próximo a licitarse. También se incluyen actuaciones en Sacedón, Marchamalo, y en los IES José Luis Sampedro y Brianda de Mendoza, de Guadalajara capital.

Nuevo Plan de Empleo para 60.000 personas

El delegado de la Junta en Guadalajara ha calificado como una “noticia extraordinaria para la región y para la provincia” el anuncio realizado ayer por el presidente de Castilla-La Mancha de convocar un nuevo Plan Extraordinario por el Empleo para los próximos dos años. Este Plan, aspira a suponer una oportunidad laboral para 60.000 personas y tendrá medidas específicas para la población joven en situación de desempleo, así como incentivos para las empresas que contraten por al menos un año a quienes hayan pasado por el plan. Alberto Rojo ha recordado que hasta la fecha, el Plan de Empleo impulsado por el Gobierno regional ofrece “unos datos espectaculares”, en la provincia de Guadalajara, ya que ha permitido en estos dos años ofrecer una oportunidad laboral a cerca de 2.500 personas, mejorar los servicios de muchos municipios y ha movilizado 11,5 millones de euros.

En materia de empleo, también ha hecho referencia a la oferta de empleo público anunciada por el presidente. En concreto, el Gobierno regional realizará en 2018 una Oferta Pública de Empleo de personal docente de 1.013 plazas y otra superior a 1.000 en 2019. En lo que se refiere a personal sanitario, la oferta de los próximos dos años superará los 2.000 profesionales. Estas ofertas, unidas a las realizadas hasta ahora supondrán que en el conjunto de la legislatura el Gobierno regional aprobará 10.158 plazas de empleo público, más de 4.800 en sanidad y cerca de 3.450 en educación.

Asimismo, Alberto Rojo ha mencionado la importancia de la implantación de una gran plataforma logística en Marchamalo, en el marco del proyecto de la Ciudad del Transporte. La calificado como “la mejor noticia para Guadalajara en muchos años” y ha señalado que “generará miles de empleos y, además, es un buen síntoma de que la provincia de Guadalajara, fundamentalmente el Corredor del Henares, empieza a despertar de nuevo”, ha afirmado y ha añadido que el Gobierno regional tiene el objetivo claro de “poner la alfombra roja” a las iniciativas empresariales que llegan a esta tierra a crear empleo y dinamizar la economía. En este sentido, se ha referido a la implantación de Ball, en Cabanillas del Campo, o a la ampliación del Grupo Chemo, en Azuqueca, como otras buenas noticias empresariales ocurridas recientemente en la zona del Corredor.

El compromiso del Gobierno regional en la defensa del agua, recurriendo los 23 trasvases aprobados hasta la fecha por el Gobierno central; la defensa del territorio que supuso la ley que impide de facto la práctica del fracking en la región; la inversión de más de seis millones de euros en el regadío de Cogolludo; o la llegada a Guadalajara de la edición de primavera de la feria de artesanía FARCAMA; son otras de las actuaciones enunciadas ayer por el presidente que han sido calificadas como muy positivas para la provincia de Guadalajara por el delegado, que ha concluido afirmando que en Castilla-La Mancha y en Guadalajara “ya no hablamos de recortes, sino de progreso”, al tiempo que ha hecho hincapié en el objetivo del Gobierno regional de conjugar la recuperación social con la económica.