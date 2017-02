Alonso: “Page crea guetos y elimina la libertad de los padres de elección de centro educativo”

La diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha, Claudia Alonso ha denunciado que “Page crea guetos y elimina la libertad de los padres para la elección del centro educativo de sus hijos”, pues a partir de ahora no serán las familias sino Page quien dice a qué colegio llevar a tus hijos.

Para Alonso, la vuelta al sistema socialista en el que se establecen áreas de influencia y se elimina el sistema de la zonificación única que dio como resultados que más del 90% de los alumnos acudían al centro educativo de su primera elección, supone la eliminación de la libertad de elección de centro por parte de las familias.

La diputada ha denunciado que “el establecimiento de las áreas de influencia lleva al absurdo de que en Guadalajara, se ha partido una misma calle en dos, y las viviendas con números pares irán a un centro y los impares a otro”.

Además, no hay ninguna razón lógica para que se hayan establecido centros de referencia en algunos barrios de Toledo que resultan ser los más alejados de los domicilios y sin embargo se dejan fuera otros centros.

El Casco Histórico de Toledo solo tiene un colegio público para poder elegir, y no se entiende que en Talavera haya una zona con dos centros concertados y otra con seis.

La situación se agrava para los municipios del entorno de las ciudades como Toledo, no existiendo criterio aparente para la adjudicación de unos centros u otros salvo el sectarismo político, ha explicado Alonso.

Además la diputada ha denunciado que mientras Page trata de crear guetos educativos, para “este año se presupuestan nuevas aulas prefabricadas, algo que no había pasado nunca en la región”, y los niños seguirán hacinados en barracones porque las ratios no se cumplen, ni se van a poder cumplir tampoco para el año que viene porque no hay suficiente consignación presupuestaria para contratar más profesores.