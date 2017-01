Andrés García: “O nos hundimos, o nos levantamos”

El técnico gallardo comentó lo siguiente: “Hay poco que decir. No me quedo con nada positivo. El Talavera es un equipo hecho y nosotros no. Últimamente no sabemos leer bien los partidos. Los dos primeros goles fueron dos regalos. Hasta ese momento el equipo no estaba mal. Ahora tenemos dos opciones: o hundimos la cabeza en la mierda o la levantamos”.