Anuncian para antes del verano el Plan de Retorno del Talento

El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado la aprobación, antes de verano, del Plan de Retorno del Talento para jóvenes emigrados, una medida que facilitará el regreso a Castilla-La Mancha de aquellos jóvenes que lo deseen mediante becas de un año. Este “plan de reenganche” supondrá una segunda oportunidad para aquellos que han estudiado aquí y se han beneficiado de la “solidaridad” de todos los castellano-manchegos, pues la inversión en un alumno desde que empieza hasta que termina su formación ronda los 1,5 millones de euros, “una cifra que está muy encima de lo que su familia pagará en impuestos públicos a la Administración”, ha asegurado García-Page.



Durante la reunión de trabajo que el presidente regional ha mantenido este lunes con el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado, y su equipo de dirección, en la sede del Rectorado de la UCLM en Ciudad Real, García-Page ha añadido que este programa que va vinculado al Presupuesto de 2017 empezará despacio “y nos hará recuperar mucho capital humano”.



En su intervención, García-Page ha hecho hincapié en lo mucho que ha aportado la Universidad regional al crecimiento y desarrollo de Castilla-La Mancha, un beneficio recíproco que ha servido, entre otras cosas, para retener a la población joven en esta tierra. Si no hubiéramos tenido Universidad regional, ha reconocido el presidente regional, los profesionales que tenemos y que son muy cotizados fuera como médicos o ingenieros, “se hubiesen ido de Castilla-La Mancha mucho antes para poder estudiar, y habríamos perdido gran valor añadido”.



Por ello, el presidente regional se ha referido a la Educación formal como “la mayor apuesta de futuro para una región”, al tiempo que ha catalogado de “indispensable” la figura de la Universidad regional, una institución que nació rodeada de dificultades y conflictos, incluso políticos, y “de la que hoy nos sentimos muy orgullosos”, ha asegurado.



Un contrato-programa para relanzar la Universidad regional



El presidente García-Page ha asegurado asimismo compartir con el rector “un escenario de crecimiento” para la Universidad de Castilla-La Mancha, en medio de un momento de debate de fondo sobre la propia universidad y el servicio público educativo en el país, que atañe no sólo al modelo regional, sino al conjunto del sistema universitario.



“Por parte del Gobierno castellano-manchego, éste es un debate acabado”, ha asegurado García-Page, al tiempo que ha abogado por hacer un planteamiento permanente sobre la adaptación de una institución como la Universidad “que tiene que estar pegada al terreno y no debe resultar nunca anacrónica”. En su opinión, si le exigimos a la Universidad ser “la vanguardia social”, ésta tiene que ir por delante de los acontecimientos “y estar permanentemente adaptada a la realidad”.



En este sentido, el presidente García-Page ha avanzado la apuesta del Gobierno regional por el contrato-programa para relanzar la Universidad, una estrategia de impulso que debería tener una perspectiva “de ocho o diez años” y en la que no tiene cabida ningún recorte como ha sucedido en años anteriores.



Asimismo, contemplará un crecimiento “selectivo y meditado” de los campus y supondrá un “salto cualitativo” en la internacionalización de la Universidad y en el ámbito de la investigación, pues “no tiene sentido plantearse una estrategia de investigación en la región sin que sea la propia Universidad quien la pilote y sea su beneficiaria”.



Finalmente, el jefe del Ejecutivo autonómico se ha referido a la necesidad de que la Universidad se implique más con la realidad que le circunda con el uso social de sus instalaciones “como ya pasa con los colegios e institutos públicos, que están a disposición de la ciudadanía”, y ha invitado a la Universidad a seguir trabajando por la coordinación con el mundo empresarial, “que debe ser una clave estratégica de futuro”, ha asegurado.



Además, el presidente castellano-manchego ha anunciado un Plan Estratégico de crecimiento para Ciudad Real, una medida planteada para una década en la que ya se está trabajando y donde la propia sede del Rectorado será protagonista. “Este modelo de Ciudad Real del futuro encierra muchos proyectos ilusionantes”, ha finalizado García-Page.