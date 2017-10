Aprobada la revisión de tasas e impuestos de cara a los presupuestos de 2018 en Marchamalo

El Ayuntamiento de Marchamalo ha aprobado en la sesión extraordinaria de pleno celebrada esta mañana la revisión de las tasas e impuestos de cara al próximo ejercicio presupuestario de 2018, actualizando la mayor parte de las mismas de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de agosto (+1,6%). Al tomar este mes como referencia, el incremento será dos décimas por debajo del nivel al que se encuentra actualmente el IPC. De este modo subirán ligeramente después de varios años consecutivos de bajadas, manteniendo sin embargo a Marchamalo como el municipio con menor presión fiscal de la zona provincial del Corredor del Henares.

Este es el caso del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI), que tras cuatro años en los que el consistorio ha rebajado el tipo para paliar las subidas marcada por el Catastro, se actualiza a un tipo de 0,45 para los inmuebles urbanos y el 0,60 para los rústicos, el más bajo de todos los municipios vecinos. “Las rebajas de los últimos años han sido mayores que los incrementos aplicados por el Catastro, lo que ha acabado repercutiendo negativamente en la recaudación del Ayuntamiento, que en este último año ha reducido en entorno a los 50.000 euros lo recaudado por este impuesto, fundamental para el funcionamiento de los servicios públicos. Hemos hecho más con menos, pero una vez superado el bache hay que recuperar el nivel de recaudación que teníamos en 2014 con una actualización que es necesaria para poder mantener lo que tenemos”, ha explicado Susana Alcalde, concejal de Economía y Hacienda.

También crecerá por encima del IPC el Impuesto de Construcciones (ICIO), que se equiparará al del resto de municipios del entorno con un tipo del 3,40%.

El punto que principalmente ha suscitado el voto en contra de los concejales del PP y UPyD a esta actualización de tasas ha sido el incremento del 10% en la tasa de recogida de basuras. A este respecto la concejal de Hacienda, ha mostrado el informe de la intervención municipal en el que se certifica que el consistorio tiene una tasa para este servicio que acumula ya este año un 27% respecto al su coste real, “la Ley de Régimen Local nos obliga a que las tasas cubran el 100% del coste de los servicios que prestamos los ayuntamientos, lo que significa que deberíamos subirlo un 27%. No va a ser así porque entendemos que lo podemos hacer gradualmente, así que este año solo se incrementará en un 10% para paliar ese déficit tan elevado”.

Ante las consideraciones de la oposición, que aludía a los remanentes de tesorería o a los futuros ingresos que se prevé que lleguen derivados de las obras de construcción de la Ciudad del Transporte, a punto de comenzar, el Alcalde, Rafael Esteban, ha respondido con dureza, subrayando que tanto los remanentes de tesorería como la recaudación por ICIO no son ingresos recurrentes y, por tanto, nunca deben financiar gastos que sí lo son. “Aunque tuviéramos ya ese dinero, que no lo tenemos, no podríamos destinarlo a lo que nosotros queramos. El Ministerio de Hacienda ha fijado unas reglas que solo permiten a los ayuntamientos que destinemos esos ingresos extraordinarios a eliminar deuda o a hacer inversiones financieramente sostenibles, y el pago de la basura no es ni una cosa ni la otra”.

Por último, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica también sufrirá cambios. Su tipo general se incrementa de acuerdo al IPC (+1,6%), pero se introducen nuevas bonificaciones para vehículos con bajas emisiones contaminantes. De este modo, los que tengan motor completamente eléctrico 75% del total del impuesto durante los 5 primeros años, para los híbridos (combinación de motor de combustión y eléctrico) la bonificación será del 60% y para los de motor de gas, biocombustibles o hidrógeno, del 55% durante 5 años. Por el contrario, la actual bonificación del 100% para vehículos históricos (más de 25 años) pasa a ser del 50%, “aplicando un criterio coherente con el fomento del uso de vehículos menos contaminantes que pretendemos aplicar, pero siendo sensibles al componente sentimental que pueden tener los más antiguos”.

La presente actualización de impuestos y tasas salió adelante con ocho votos favorables de los grupos del PSOE e IU, y con cuatro votos en contra de PP y UPyD.