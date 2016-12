Aprobado el Presupuesto con los votos a favor de PSOE, IU y Vecinos por Cabanillas

Cabanillas del Campo ya tiene Presupuesto para el próximo año. Así lo ha decidido el Pleno de la corporación, al aprobar el anteproyecto presentado por el equipo de Gobierno. El Presupuesto ha salido adelante con los votos favorables del Grupo Socialista, Izquierda Unida y Vecinos por Cabanillas, y la oposición del Grupo Popular. El proyecto de Presupuestos Municipales aprobado fija las previsiones de ingresos y gastos en 9.718.866,74 euros, lo que supone un incremento del 1’17% respecto al Presupuesto del año anterior.

En su primera intervención, el alcalde, José García Salinas, ha presentado las líneas generales de estos Presupuestos, calificándolos de “solventes, cercanos a la ciudadanía y adaptados a la realidad”, y destacando como principales características la importante subida que experimenta la partida de inversiones reales (que se incrementa un 220% respecto a 2016), la habilitación de una partida para realizar los estudios técnicos previos para construir un nuevo polígono industrial, el incremento previsto para actuaciones de política deportiva y cultural, o el mantenimiento de todas las líneas de ayudas sociales. También ha recordado Salinas que el Presupuesto viene marcado por la modificación de la gestión deportiva, al desaparecer el Patronato e integrarse sus cuentas en las del ayuntamiento, y ha destacado que se mantiene por segundo año consecutivo “un importante esfuerzo para Planes de Empleo”.

El portavoz de Izquierda Unida, Manuel Gallego, ha dicho que el Presupuesto es fruto del pacto de gobierno con los socialistas y que, por lo tanto, su formación “lo asume como propio”. “Es un Presupuesto realista que nos permite incidir en las políticas municipales que venimos desarrollando: empleo, ayudas sociales, cultura y medio ambiente”, señalaba. También se mostró a favor de la propuesta la portavoz de Vecinos por Cabanillas, Jéssica Méndez: “Agradecemos el trabajo que ha hecho el Equipo de Gobierno y las reuniones que hemos tenido con ellos para conocer el Presupuesto. Nos gustan las líneas generales que marca”, ha señalado la portavoz “vecinal”, Méndez, no obstante, ha pedido al alcalde el compromiso de, en la medida de lo posible, se incremente la partida destinada a Cooperación al Desarrollo, fijada en 20.000 euros. A este respecto García Salinas ha contestado que, si al realizarse la convocatoria de ayudas, se reciben proyectos que se consideren interesantes, intentará hacer una modificación que eleve en 10.000 euros más esta partida.

La única formación que ha planteado críticas al proyecto presupuestario ha sido el Grupo Popular, que no obstante no ha presentado enmiendas parciales al texto, ni durante la tramitación en comisiones, ni en la sesión plenaria de hoy. Su portavoz, Jaime Celada, ha señalado cuestiones como que el informe de Intervención expresa que posiblemente haya que inejecutar alguna partida si se supera el techo de gasto fijado por el Gobierno central, y se ha quejado de que no se haya contado con su formación para su elaboración.

Celada ha dicho también que la partida de Plan de Empleo “no permite la contratación de 300 personas a través de Suvicasa en la legislatura, que fue una promesa del PSOE en las elecciones”, y ha dicho que bajan, refiriéndose siempre al Presupuesto de 2015 (último que se elaboró con gestión de su partido), partidas como las ayudas sociales, Cultura o ayuda a las Ampas. También ha criticado Celada que haya subido un 20% la cuantía destinada a limpieza de edificios tras la remunicipalización del servicio; así como que se destinen 100.000 euros a contratar trabajos técnicos externos para el nuevo polígono industrial. Además, ha señalado que en 2015 “hubo 100.000 euros presupuestados para atención social y ahora sólo hay 20.000”.

Las críticas del Grupo Popular han sido contestadas por el primer edil, quien ha destacado que la advertencia de Intervención sobre posible “inejecución de partidas” se debe a que este año Cabanillas ha aprobado el Presupuesto en tiempo y forma por primera vez en la historia, mientras que el Gobierno central no ha hecho lo propio con el Presupuesto General del Estado. “Eso hace que haya algunas cuestiones que tengan que ser estimativas; pero el informe de la interventora es positivo al Presupuesto, y señala específicamente que cumple los criterios de estabilidad”, ha explicado el primer edil, quien ha recordado que “los populares dijeron exactamente lo mismo cuando aprobamos el Presupuesto de 2016, y se ha demostrado que sus temores eran infundados”.

Respecto a la participación de los grupos en la elaboración del Presupuesto, Salinas ha señalado que durante los cuatro años de Alcaldía de Jaime Celada, entre 2011 y 2015, los populares jamás contaron con la oposición para elaborar estas cuentas, “por lo que no se entiende que ahora nos reclamen que contemos con ustedes”; y al tiempo ha reprochado al portavoz popular que, cuando ha tenido ocasión de presentar propuestas, como en la Comisión de preparación, no lo hiciera: “La Comisión acabó en cinco minutos porque ustedes no plantearon absolutamente nada, ni una crítica, ni una aportación. Ese era el momento de hacerlo”, ha dicho el alcalde, recordando que el Grupo Popular se ha presentado al Pleno de hoy sin una sola enmienda parcial al Presupuesto.

Respecto al Plan de Empleo, García Salinas ha destacado que se mantiene su compromiso de alcanzar las 300 contrataciones en la legislatura, y ha dicho que su promesa no se refería a hacerlo necesariamente mediante la empresa municipal. “Si el Gobierno regional saca un plan al que nos podemos acoger, nos sumamos a él, porque el objetivo es el mismo. Con el primer Presupuesto que nosotros elaboramos en este mandato ya hemos llegado a 60 contrataciones. Son más, en un año, de las que hubo que en los cuatro años anteriores. Y con este Presupuesto, serán dos años consecutivos en los que fijamos 100.000 euros para estas políticas, cuando entre 2011 y 2015 hubo ejercicios con partidas de cero euros para Empleo”, afirmaba el primer edil.

También ha rechazado Salinas las críticas del PP sobre el encarecimiento del servicio de limpieza de edificios municipales a raíz de su municipalización. “Le invito a hablar con el gerente de Suvicasa y le dará los datos. El coste del servicio ha disminuido. Si la partida sube, no es porque limpiar sea más caro, sino porque con la remunicipalización pasamos a limpiar con Suvicasa también las instalaciones deportivas, que antes se pagaban aparte, y también por una sentencia judicial que nos obliga a reajustar la nómina de un trabajador. Pero el coste ha bajado”, defendía el alcalde, quien añadía que “en cualquier caso, lo mejor es que desde que cambiamos la gestión del servicio, los trabajadores cobran, están satisfechos, y las críticas sobre limpieza en edificios han desaparecido por completo”.

García Salinas también ha negado que haya recorte alguno para políticas culturales, de ayudas sociales, o de asfaltado y acerado. Así, ha explicado que las actividades culturales se han multiplicado exponencialmente desde que está el actual Equipo de Gobierno, “algo que es evidente por sí mismo, porque no hay más que verlo”. “Nos dicen que la partida es 19.000 euros menor a la que había en 2015, pero lo que no explican es que ese dinero ustedes lo destinaban a una pista de hielo que metían como gasto cultural. Nos dicen que la partida de asfaltado es menor que en 2015, pero tampoco explican que la comparan justamente con un año electoral, en el que ustedes se dedicaron a asfaltar todo lo que no se había hecho en los tres años anteriores, y que por eso estaba inflada. Y nos dicen que la partida de ayudas sociales de emergencia es ahora de 20.000 euros, cuando ustedes presupuestaron 100.000, pero luego no ejecutaron lo presupuestado, porque estaba completamente inflado”, ha reprochado el alcalde a los populares.

El primer edil también ha explicado, tras las preguntas del PP, que hay un incremento de 65.000 euros en la partida de limpieza viaria porque la intención del Equipo de Gobierno es suplementar el servicio ordinario con un nuevo contrato para los fines de semana, que ahora no están cubiertos. “vamos a reforzar la limpieza mientras resolvemos qué hacer con la actual empresa adjudicataria, con la que seguimos sin estar satisfechos”, ha explicado Salinas. Finalmente, el alcalde también ha defendido la partida de 100.000 euros prevista para informes técnicos previos para un nuevo polígono industrial: “No es que no confiemos en nuestros técnicos, como dice el PP. Es que hay que encargar trabajos, como un informe medioambiental, para el que no tenemos personal, y esto tampoco puede paralizar el funcionamiento ordinario del departamento. Son los propios técnicos municipales los que han sugerido la necesidad de hacerlo así”, señalaba García Salinas.

Otra crítica que ha rechazado el alcalde a los populares es la que señalaba una disminución en las ayudas a las Asociaciones de Padres y Madres de los centros escolares. “La cuantía que van a recibir es exactamente la misma que en 2016. Y en 2016 han cobrado exactamente lo mismo que en 2015. Ustedes han tratado de generar incertidumbre con este asunto entre las Ampas, pero la realidad es esta, como ellas mismas han reconocido”.

Otros asuntos de Pleno

El Pleno de este jueves también aprobó otros puntos del Orden del Día, aparte del asunto central de los Presupuestos. Así, ha salido por unanimidad de la corporación el preceptivo trámite de aprobar el “techo de gasto” no financiero para 2017, que marca el Gobierno central.

Además, se ha aprobado, con los votos de PSOE, IU y VxC, y la abstención del PP, una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, para asumir como funcionaria del consistorio a una auxiliar administrativo que trabajaba en el extinto Patronato Deportivo Municipal.

Por el mismo motivo, también se ha aprobado una modificación de la encomienda a Suvicasa para que se haga cargo de las plazas de los coordinadores deportivos que estaban en el PDM y pasan ahora a depender de la empresa municipal. En este caso, el punto salió adelante con los votos en contra del Grupo Popular, y a favor del resto de fuerzas.