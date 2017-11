CCOO pide a los ayuntamientos que se adhieran al Plan de Empleo para municipios despoblados o con altas tasas de paro

El sindicato estará "vigilante" para que no se produzcan irregularidades.

Ante la aprobación por parte del Gobierno regional de un nuevo Plan de Empleo dotado con un presupuesto de 5,8 millones de euros para municipios despoblados o con altas tasas de desempleo, CCOO de Castilla-La Mancha hace un llamamiento a los ayuntamientos de las localidades que puedan beneficiarse a que aprovechen la oportunidad que supone esta medida para las personas que están en desempleo.

Este nuevo Plan de Empleo tiene dos tipos de zona objetivo, las zonas en declive socioeconómico y las despobladas, dos problemas muy dispares en cuanto a su origen y características, pero que conviven en una región como la nuestra en la que existe una diversidad enorme de realidades y de problemas, señala la secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales de CCOO CLM, Mª Ángeles Castellanos.

Atender la diversidad con medidas uniformes es imposible, las actuaciones han de contemplar esta diversidad para ser efectivas, pero en lo que coinciden tanto las zonas despobladas como las zonas en declive es en la existencia en las mismas de personas alejadas del empleo y con dificultades para encontrarlo. Y todas ellas necesitan recursos y oportunidades en su entorno para no abandonarlo, problema, el de la emigración y pérdida de población, que encontramos también en ambas realidades.

“Un plan de empleo no es un proyecto para cambiar la estructura socioeconómica de una localidad, pero en situaciones graves como la actual permite aliviar la situación de quienes peor lo pasan”, afirma Castellanos, quien hace un llamamiento a las localidades que pueden ser beneficiarias “de esta importante inyección de recursos a que no desaprovechen la oportunidad y no dejen tiradas a cientos de personas que pueden mejorar, aunque sea de forma transitoria, su realidad”.

Tampoco podemos obviar los efectos indirectos que supone la inyección de recursos en los municipios, con lo que el efecto multiplicador del gasto previsto beneficiará a más personas y no solo a las contratadas.

Talavera de la Reina puede obtener una subvención de más de 2 millones de euros, y con la situación que vive la ciudad tiene que aprovechar la oportunidad que supone esta inyección de recursos que permitirá sacar de realidades muy precarias a más de 350 personas, afirma la secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales, quien hace hincapié en que como en otras ocasiones estaremos vigilantes para que no se produzca una utilización irregular de las personas contratadas.

Puertollano, por su parte, puede obtener en torno a 1 millón de euros.

También nos acordamos de los municipios pequeños, especialmente de los de la provincia de Cuenca que no pudieron hacer contrataciones a través del Plan Extraordinario de Empleo 2017 “por la decisión incomprensible de su Diputación Provincial de no sumarse al mismo, olvidando que su existencia la justifica el hecho de poder mejorar la vida de la gente de su provincia y no el hacer política partidista”. El nuevo plan les asegura, al menos, un contrato a cada entidad beneficiara.

Castellanos insiste en la oportunidad que supone para las personas que peor lo están pasando la puesta en marcha del nuevo Plan de Empleo e insiste en que las posibles entidades beneficiarias “deberían estar ya trabajando en los proyectos que van a presentar”.

CCOO estaremos vigilantes para que no se produzcan irregularidades y, como siempre, estaremos a disposición de las personas que quieran optar a estos contratos o que sean contratadas para asesorarles en lo que necesiten.

“Los planes de empleo son medidas de emergencia social que seguiremos reclamando mientras se mantengan las circunstancias que los justifican; pero tenemos claro que esta no es la solución a los problemas estructurales que padece nuestra región”. En este sentido, “exigimos actuaciones encaminadas a corregir los problemas de nuestro modelo económico muy dependiente de actividades estacionales e incapaz de transformar la riqueza temporal en permanente”, añade Castellanos.

“Continuaremos también reclamando más servicios públicos de calidad y de gestión directa que han de tener más presencia en el medio rural; empleo de calidad y salarios dignos y que los criterios economicistas no sean los que marquen de forma mayoritaria las actuaciones desde el ámbito público y que se tengan más en cuenta los criterios de sostenibilidad de la vida y del medioambiente”.