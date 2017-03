Cerca de 1.300 desempleados de la provincia se beneficiarán del II Plan Extraordinario por el Empleo del Gobierno regional

El Plan Extraordinario por el Empleo impulsado por el Gobierno regional llegará este año a 1.248 personas desempleadas de la provincia de Guadalajara, que llevan más de dos años en situación de desempleo y que no cobran ninguna prestación. En el mismo se han recibido un total de 221 solicitudes, que suman en total 445 proyectos y que llegarán a 238 núcleos poblacionales de la provincia de Guadalajara, el 78,3% del total.

Estos son los principales datos del II Plan Extraordinario por el Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha para la provincia de Guadalajara y que fueron dados a conocer este martes por el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara, Alberto Rojo, y el director provincial de Economía y Empresas de la Junta, Daniel Viana.

Un total de 199 ayuntamientos de la provincia han solicitado alguno de los 419 proyectos presentados para contratar a 1.180 personas desempleadas. Además, ocho entidades locales menores han solicitado ocho proyectos para contratar a ocho desempleados; siete son mancomunidades, que integran a 78 municipios, que han presentado 11 proyectos para contratar a 33 personas. De igual forma, hay siete entidades sin ánimo de lucro, que han presentado siete proyectos para contratar a 25 personas.

Azuqueca, el que más solicita

“La respuesta y la adhesión al plan ha sido masiva, algo que pone de manifiesto que es una herramienta positiva y útil para personas que lo están pasando mal, una esperanza para las personas que han agotado su prestación, y que también mejora los municipios”, destaca el delegado de la Junta, Alberto Rojo, quien recuerda que el II Plan Extraordinario por el Empleo del Gobierno regional en la provincia de Guadalajara llegará a 29 personas más que el del 2016, cuando se beneficiaron del mismo 1.219 desempleados.

De los municipios con más población de la provincia, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares es el que más solicitudes ha presentado, con proyectos que crearán 266 nuevos contratos, seguido de los de Cabanillas (46), Marchamalo (39), El Casar (30), Alovera (29), Villanueva de la Torre y Sigüenza (20), Yunquera (16) y Torrejón del Rey (11).

La mayoría de estos proyectos solicitados por los ayuntamientos fueron presentados para mejora de infraestructuras, recuperación patrimonial y rehabilitación de entornos que pudieron desarrollarse en 2016 gracias a este Plan.

“Lucha contra el desempleo”

Además, Alberto Rojo destaca que este Plan se encuentra “integrado en el marco global de lucha contra el desempleo puesto en marcha por el Gobierno del presidente García-Page” y que comprende líneas de apoyo a las personas que no cobran ninguna prestación, como este Plan; programas que combinan la formación y el empleo, como los talleres de empleo; incentivos empresariales a la contratación y a la conversión en indefinidos de contratos de práctica o temporales; Apoyo a las empresas para mejorar su competitividad a través del Plan Adelante y, también, facilidades económicas y administrativas para posibilitar la llegada de nuevas empresas a la región, fomentando así la creación de nuevo empleo y de más calidad. “La combinación de todas estas medidas está dando sus frutos”, afirma. En este sentido, cabe señalar la reducción del 27 por ciento experimentada en la región por el paro de larga duración y que hay un 22 por ciento menos de hogares con todos sus miembros activos en paro.

Podrán empezar a trabajar en abril

El delegado de la Junta recuerda que el plazo de presentación de solicitudes al Plan Extraordinario por el Empleo finalizó el día 24 de febrero y ahora “se está en fase de valoración” de las propuestas presentadas. “La previsión es que a lo largo de este mes de marzo haya una resolución provisional, que será firme en abril para que puedan empezar a realizarse las contrataciones”.

Entre las novedades del Plan de este año destaca que los contratos incorporarán la subida del Salario Mínimo Interprofesional del 8 por ciento, así como la ampliación del plazo de ejecución hasta marzo de 2018 para dar mayor margen a los ayuntamientos a la hora de hacer las contrataciones. De este modo, en octubre de 2017 deberán estar formalizados los últimos contratos, ya que todos tendrán una duración de seis meses.

“Lo siento por los ciudadanos de Guadalajara”

El delegado de la Junta en Guadalajara quiso incidir en que el Ayuntamiento de Guadalajara no haya presentado ninguna solicitud a este Plan Extraordinario por el Empleo del Gobierno regional “que podría beneficiar a medio millar de desempleados de la ciudad de Guadalajara de las más de 3.500 personas de la ciudad que no cobran ninguna prestación. Lo siento por los ciudadanos y por las ciudadanas de Guadalajara, pero será el alcalde de Guadalajara el que tenga que explicárselo a estos ciudadanos por qué no lo ha hecho, pero sí le digo que no entiendo que quien tiene la posibilidad de ayudar a sus vecinos, teniendo herramientas para ello, y no lo hace, no es de recibo y no lo entiendo”, afirma Alberto Rojo, quien subraya que “es una medida unilateral y una patada a los ciudadanos de Guadalajara por parte del Ayuntamiento de la capital porque la Diputación provincial y muchos ayuntamientos de la provincia o de la región, gobernados por el Partido Popular, han solicitado este plan de empleo”.