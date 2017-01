Ciudadanos dice que la liberación de Ramírez sería un "fraude de ley flagrante"

El delegado territorial de Ciudadanos C-LM, Alejandro Ruiz, pidió este jueves a los diputados populares que “recapaciten” sobre la votación que se celebrará mañana para liberar de forma exclusiva a la ex de la formación naranja, Yolanda Ramírez. “Nos preguntábamos cómo iba a pagar Roma a los traidores y ya lo sabemos: haciendo una pirueta legal dentro de Diputación para derogar una normativa anterior para que pueda tener un sueldo que no le pertenece y seguir así los mandatos del PP”. Esto es, a su juicio, un “fraude de ley flagrante”.

Ruiz, que compareció a las puertas de la Diputación – “nos hemos quedado sin oficina”– se preguntó si “ésta es la forma de hacer política del presidente de la Diputación”. Asimismo, dijo que “no todos los diputados del PP están de acuerdo con esta situación”. En el caso de que voten la liberación de Ramírez, Ruiz aseguró que habrá “consecuencias legales”. Porque, añadió, “se está vulnerando la ley antitransfuguismo que en su día firmaron PP y PSOE”. En cuanto a la ex de Ciudadanos, aseveró que está “vulnerando” no sólo la palabra dada, sino el escrito en el que dejó constancia de que “si dejaba el partido entregaría su acta, como tiene que ser lógico, porque actuamos por representatividad”. Ese documento, aseguró, tiene validez “contractual” y, por tanto, se puede exigir por vía legal que la diputada entregue su acta al partido. En este caso, la exdiputada nacional, Orlena de Miguel, presente en la comparecencia, sería la siguiente en la lista para ocupar este cargo.

Ruiz, por otro lado, aseguró que la dimisión de Ramírez les cogió por “sorpresa”, y que desde entonces no ha habido “ningún” contacto con ella “ni con su entorno”. También denunció el delegado territorial que tienen conocimiento de conversaciones entre la ex de Ciudadanos y la vicepresidenta de Diputación y presidenta del PP provincial, Ana Guarinos, para “fraguar” el acuerdo. “También pidió un infrome a los Servicios de Diputación en el que preguntaba cómo quedaría su situación salarial si pasaba al grupo de No Adscritos”.