Ciudadanos le dice a Román que no va ser "un tonto útil" en el Ayuntamiento

En rueda de prensa, Ruiz ha incidido en que la situación es "preocupante" porque no se está cumpliendo todo lo que se firmó para el apoyo de investidura, en referencia expresa a esta Comisión y algún otro asunto, y espera una rectificación.

l portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alejandro Ruiz, ha dado un "toque de atención" al equipo de Gobierno para que no "ningunee" la Comisión de Transparencia presidida por él y uno de los pilares en los que se apoyó el acuerdo de investidura a Antonio Román. "No vamos a ser el tonto útil o la muleta" del PP en Consistorio", ha dicho.

En rueda de prensa, Ruiz ha incidido en que la situación es "preocupante" porque no se está cumpliendo todo lo que se firmó para el apoyo de investidura, en referencia expresa a esta Comisión y algún otro asunto, y espera una rectificación.

En este sentido, ha incidido en que si el Gobierno de Román no sabe que la situación está en base a un acuerdo de investidura y a unos principios que ha firmado con Cs, "tiene un problema", pues "debe hacer lo que firmó en su momento".

De no conseguir una reacción a este toque de atención, Ruiz ha precisado, a preguntas de los periodistas, que "ante nuevas realidades, nuevas acciones". En todo caso, ha indicado también que, previsiblemente, a mediados del mes que viene habrá una Comisión de Transparencia y que espera que marque un antes y un después.

Ruiz comparte con el PSOE que existe un "ninguneo" a la Comisión de Transparencia y que "se intenta echar balones fuera", pero ha insistido en que "quien se piense que Ciudadanos es muleta de alguien, sea PP o sea partido socialista u otro partido, está muy equivocado".

Ha asegurado que hay conversaciones iniciadas con el equipo de Gobierno y que se le ha pedido por escrito acceso a documentación a la que no han accedido aún, tras recordar al PP que no tiene mayoría absoluta.

"Llegamos aquí para que las pareces fueran transparente y no lo son y ha pasado año y medio y lo estamos intentando, pero es voluntad del equipo de Gobierno", ha puntualizado.

"Nosotros creíamos que el equipo de Gobierno quería ser transparente y fue uno de los pilares por los que se le apoyó; si no quieren serlo, veremos que uno de los pilares en los que se basó el acuerdo de investidura se derrumba", ha afirmado tras recordar que también había cumplimientos materializados.

Ha explicado que el presidente de la Comisión de Transparencia no tiene acceso a las deliberaciones del equipo de Gobierno ni a la documentación y que tienen que pedirla a los concejales, y "no tenemos esa idea de transparencia".

MERCADO DE ABASTOS

Por otra parte, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento ha dado un último "toque de atención" al Gobierno de Antonio Román para sentar las bases para una futura actuación en el Mercado de Abastos y no "dejarlo morir", como cree que se ha hecho hasta ahora.

Según Ruiz, este mismo lunes han presentado un escrito para volver a pedir la urgencia de la constitución de una mesa de diálogo en la que participen partidos políticos y comerciantes, que según ha precisado ya se pidió en su momento pero que no llegó a reunirse.

Para el concejal de Ciudadanos, Ángel Bachiller, esta mesa debe constituirse "lo antes posible" teniendo en cuenta que se demandan ideas, pues "no se está moviendo ni un dedo".

Por su parte, según Ruiz, pasan los años y el Mercado de Abastos "se abandona", no sólo por este equipo de Gobierno sino que ya arrastraba "graves problemas" con los anteriores, y tiene claro que no se puede hablar de desarrollo del casco histórico o de apoyo al comercio y a emprendedores y al mismo tiempo "abandonar" un edificio que forma parte del patrimonio de la ciudad.

El portavoz de Cs asegura que hay movimiento empresarial y conversaciones y contratos que se ponen sobre la mesa pero que al final no cuajan y por eso, pide al equipo de Gobierno que facilite el diálogo y "no ponga palos en las ruedas" a posibles relaciones comerciales de terceros, interesados en establecerse en este mercado.

Para Ruiz, la realidad en este mercado es que los puestos que han ido cerrando no se han suplido y cree que ha sido para "no darle fuerza", tras recordar que la última remodelación de este edificio la hizo José María Bris, y "no puede ser que se deje morir este patrimonio".

APARCAR POR LA NOCHE EN ABASTOS

Igualmente, desde la formación naranja van a pedir que se reconfigure el aparcamiento que hay en el propio mercado y que se abra por las noches, salvo los lunes y viernes, jornadas previas a la celebración del mercadillo.

Según Ruiz, en este mercado funcionan de día unas cuarenta plazas de aparcamiento que se cierran por la noche, y piensa que se deberían abrir para que los vecinos de la zona pudieran estacionar sus vehículos porque eso descongestionaría la ciudad.

Sobre el hecho de que los contratos municipales ya no pasen por Junta de Gobierno sino que van directamente al despacho del alcalde, el portavoz de Cs considera que, si cada vez se quiere quitar más fuerza a este órgano para que los miembros de la oposición no se enteren de lo que hay, sería otro "fraude de ley" de lo que se firmó con el acuerdo de investidura.

Precisamente, en esta Comisión están representados ahora todos los grupos políticos a propuesta, en su día, de Ciudadanos, aunque sin voto por no ser parte de Gobierno, pero si con voz.