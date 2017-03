CLM coincide con Aragón y Navarra en que la PAC futura tiene que ser “para los que viven en el medio rural”

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha manifestado esta mañana en Ejea de los Caballeros, la necesidad de las comunidades autónomas de “ser capaces de influir en la negociación en Bruselas, para que realmente la PAC refleje los intereses de España”. Unas declaraciones que ha realizado en las jornadas técnicas ‘Ejea ante el desafío agroalimentario “glocal”’, que ha anticipado el debate de la PAC.



Estas jornadas coinciden con el comienzo de la 15ª Feria de Ejea, de marcado carácter agrario e inauguradas por el presidente aragonés Javier Lambán. En este marco, el consejero castellano-manchego ha coincido con Joaquín Olona, consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón -impulsor del anticipo del debate de la PAC en su Comunidad Autónoma- y con Isabel Elizalde, consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local de la Comunidad Foral de Navarra, en que la futura PAC tiene que ir dirigida a los agricultores y ganaderos “que viven y generan riqueza en el medio rural”.



Martínez Arroyo ha manifestado que, esta vez, “hay una oportunidad de que consigamos ir por delante”, pero ha advertido que “aunque parezca que queda mucho tiempo para que la nueva PAC esté en marcha, el tiempo pasa rápido y los agricultores y los habitantes del medio rural están esperando”. Ha insistido en que esa posición política “que debemos tener en torno a la PAC debe basarse en la apuesta por los profesionales de la agricultura y la ganadería que realmente viven en medio rural y generan empleo y riqueza en los pueblos”.



En este sentido, el titular de Agricultura en Castilla-La Mancha ha señalado que las comunidades autónomas tienen que “ir por delante” y “ser capaces de influir en la negociación en Bruselas, en otros Estados miembros y en el Parlamento Europeo, para que realmente la PAC refleje los intereses de España”. Un trabajo que en Castilla-La Mancha ya se ha iniciado, impulsado por la propia Consejería de Agricultura, con la apertura de un Foro de Debate con todo el sector “para conformar la posición” y esta vez, “no ir a remolque de otros Estados miembros”.



Tres consejeros anticipan el debate de la PAC



El Gobierno de Aragón, así como el de Castilla-La Mancha, viene trabajando en la idea de promover el debate de la PAC, tal y como ha señalado el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, quien considera que “el riesgo no es hablar de la PAC, sino no hablar de ella”. Un debate que en las instituciones europeas ya se inició y que se va a iniciar en España a finales de este mes promovido por el Ministerio. “La PAC no se construye en Júpiter o en Marte, sino en Europa”, ha manifestado Olona.



El consejero aragonés ha recordado que cuando él inició el debate hace un año, “muchos lo consideraban prematuro y para mí la buena noticia es que hoy este debate existe”, a lo que ha añadido que “prueba de ello son estas jornadas y las que se desarrollarán próximamente en Madrid en una conferencia de alto nivel”. La propuesta que Aragón aporta al debate es una PAC basada en la renta de los agricultores. “El fundamento de las ayudas debe centrarse en la renta porque lo dice el propio tratado de la Unión Europea y desde mi punto de vista, la baja renta es el principal problema que tienen los agricultores”, ha argumentado Olona.



Por último, la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local de la Comunidad Foral de Navarra, Isabel Elizalde, ha afirmado que “tenemos que tener muy claras las cuestiones en las que estamos de acuerdo en la reforma de la PAC”. Uno de los aspectos más importantes es en que todos podemos coincidir, incluso con la Unión Europea es en que “los derechos históricos no sirven en la actualidad” y en la apuesta por el “acoplamiento de las ayudas”, ha dicho.



Conferenciante Albert Massot



Una de las ponencias más importantes en la jornada ha sido la del alto funcionario del Parlamento Europeo, Albert Massot, quien ha invitado a los agricultores, ganaderos y a los habitantes de los pueblos a participar de forma “masiva” en la encuesta sobre el futuro de la PAC a partir de 2020, y que ha publicado el comisario, Phil Hogan. En esta materia ha destacado la importancia de participar “cualitativa, pero también cuantitativamente” en la consulta de la Unión Europea sobre la PAC. Y ha sentenciado que “en España no somos conscientes de que quienes están dirigiendo el debate en Bruselas son los ecologistas y no se ve la participación de los agricultores”.



Massot ha concluido recordando que en la última reforma de la PAC, “todo el mundo estuvo conforme con los estratos que se fijaron; de ahí la importancia de que los gobiernos y la sociedad civil se impliquen en la Política Agraria Común de la que depende nuestro futuro”.