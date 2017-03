Cónclave sobre el desarrollo socioeconómico de nuestros pueblos este sábado en Orea

“La despoblación es un problema que preocupa a todo el mundo y la respuesta que hemos tenido a la convocatoria no podía ser mejor”. Muy ilusionada, la alcaldesa de Orea, Marta Corella, agradece a alcaldes, colectivos, grupos de acción local, instituciones y “todos lo que se han interesado por esta jornada” su apoyo. Y es que el llamamiento que han hecho en favor del mundo rural, no sólo ha llegado a Guadalajara, sino también a Teruel, Soria y hasta León. Desde todos estos puntos llegarán personas para trabajar en las diferentes mesas de trabajo que se han organizado para tratar de buscar soluciones a un problema que afecta a muchas zonas de España. Bajo el título SOS Mundo rural: una sociedad viva, un mundo de oportunidades estudiarán la despoblación y las alternativas para el desarrollo socioeconómico. Tanto Diputación como Junta de Comunidades no han querido dejar pasar la oportunidad de implicarse en la misma y trabajar con las sociedad civil.

La diputada delegada de Desarrollo Rural, Lucía Enjuto, ha trasladado el apoyo de la Diputación a este tipo de iniciativas “que buscan reavivar nuestro medio rural”. “La Diputación siempre va a ir de la mano de los pueblos y de las personas que luchen por mantener la población, porque ese es precisamente el objetivo de la institución provincial en un tema tan sensible y que nos tiene que ocupar y preocupar a todas las administraciones”, ha dicho Enjuto.

La jornada comenzará a las 9.30 horas con la recogida de acreditaciones en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Orea. Para ello, es necesaria la inscripción previa, que estará abierta hasta el mismo sábado, y donde deberá aparecer la preferencia para colaborar en uno de los cuatro grupos de trabajo. Dicha inscripción también se puede realizar a través de la página web de la Diputación www.dguadalajara.es en el apartado específico sobre la jornada en el área de Medio Ambiente.

Mesas de trabajo

1Taller de Trabajo, Mujer Rural: “La economía social y su participación en el desarrollo rural”. Coordinan y moderan: FADEMUR Castilla La Mancha y Centro de la Mujer de Molina de Aragón.

2 Medio Ambiente, “Despoblación y Nuevas tecnologías”. Coordinan: Asociación Micorriza y fundación Cepaim, con la participación de Antonio Ruiz, Custodia del Territorio de Castilla-La Mancha y Madrid y José Luis Peralta, técnico de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca Alimentación y Medio Ambiente - Mapama- ).

3 “Agricultura, ganadería y agroalimentación”. Moderan: Carlos Sanz (Ingeniero Agrónomo y ADL y Gerente del GAL Molina de Aragón Alto-Tajo durante los años 1995-2006) y Concha Casado (empresaria ganadera), con la participación de UPA Guadalajara, APAG Guadalajara y COAG Castilla-La Mancha.

4 “Turismo, artesanía, ocio activo, aromáticas y nuevos lechos de autoempleo”. Modera: Nuevos Senderos (Cepaim), Atrama (Asociación de Turismo de Molina de Aragón–Alto Tajo) y Mª Ángeles Corella, técnico de Empresas Turísticas y Coordinadora de Agenda 21 (2007-2014) de la Comarca de Molina de Aragón-Alto Tajo.

La inauguración tendrá lugar a las 10.30 horas en el Aula Magna del Centro de Formación, Protección Civil y Medio Ambiente de Orea, a cargo de Aurelio García Bermúdez, presidente de la Red Española de Desarrollo Rural – REDR, y del presidente de la Diputación de Guadalajara, José Manuel Latre.

Acto seguido, se dará paso a las comunicaciones de Alberto Alfonso Pordomingo, cofundador de Apadrina un olivo; de Guadalupe Cortijo Medina, de la empresa Hermanos Corral Manzano sobre Aromas de la Alcarria, mucho más que un cultivo; del fotógrafo de naturaleza Uge Fuertes sobre Arte y fotografía de naturaleza en el mundo rural; y del ingeniero del Ayuntamiento de Serra (Castellón) Juanjo Mayans sobre un proyecto innovador bajo el título Biomasa, energía y empleo.

También se procederá a la lectura de las conclusiones del X Foro por Un Mundo Rural Vivo, celebrado en Minglanilla el 3, 4 y 5 de marzo pasados; y se finalizará con la puesta en común de las propuestas marcadas en los diferentes grupos, aportaciones grupales y redacción del documento definitivo, que se enviará a la Comisión Europea de Desarrollo Rural, Gobierno de España y Comunidades Autónomas.

La clausura de la jornada, según ha confirmado la alcaldesa de Orea, vendrá de la mano de Javier Barrado, director general de Planificación Territorial y Sostenibilidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Durante el fin de semana, también en Orea se celebrará una feria expositiva de sectores productivos del mundo rural: miel, aromáticas, trufa, planta micorrizada, artesanía sobre piedra, talla de madera, cosmética natural, aceite artesano, calzado artesano, exposición de arte, productos del pueblo, ropa de caza, animales, paseos a caballo, demostración de visores nocturnos y talla con motosierra en madera, entre otras.