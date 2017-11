El Consejo de Gobierno aprueba este martes 5,8 millones de euros para ayudar a municipios despoblados o con altas tasas de desempleo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado hoy una partida de 5,8 millones de euros para la concesión directa de subvenciones a municipios afectados por despoblamiento o tasas de desempleo especialmente elevadas. Este montante, que será aprobado mañana en Consejo de Gobierno, servirá para la contratación de personas desempleadas para la ejecución de proyectos de interés general o social.



Así lo ha avanzado este lunes durante la presentación del Plan de Carreteras de la Sierra de San Vicente en el Vivero de Empresas-Centro de Instalación de Empresas de Talavera de la Reina (Toledo), un programa que consta de seis actuaciones realizadas a través del III Plan de Carreteras, con una inversión superior a los seis millones de euros.



García-Page ha explicado que ciudades como Talavera o Puertollano, que sufren altas tasas de desempleo, y localidades de menos de 2.000 habitantes, podrán beneficiarse de este decreto con el que se pretende contribuir a la recuperación sociodemográfica de municipios de Castilla-La Mancha incluidos en zonas ITI (Inversión Territorial Integrada) y a mejorar las tasas de desempleo especialmente elevadas, a través de la creación de oportunidades de inserción en el mercado laboral, promoviendo asimismo la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favoreciendo la movilidad laboral.



De esta manera, “estamos ayudando más a quien más lo necesita”, motivo por el cual no entendería que los municipios que pueden hacerlo “no se acogieran a estas medidas que ponemos a su disposición” para que los parados, especialmente los de larga duración, puedan beneficiarse.



Por ello, ha instado a las localidades a que se pongan a trabajar en la oportunidad que el Gobierno regional está dispuesto a financiar, y ha recordado que al Estado “nada le impide” poner en marcha políticas de estímulo económico como ya ha hecho en otras zonas. “Pero esa política no se deja ver en áreas que lo están necesitando mucho como Talavera”, donde a pesar de tener 2.000 parados menos en sólo dos años, muchos de los cuales son trabajadores públicos, hace falta seguir trabajando.





Nuevos estudios universitarios



Por otro lado, el presidente regional ha avanzado que se está empezando a valorar el contrato-programa con la UCLM para ampliar los estudios universitarios en Talavera de la Reina, “y se hará con sentido académico para las nuevas generaciones, pues hay servicios como la Universidad que tienen importancia y aportan valor añadido, así como capital humano”.



Asimismo, se ha referido al Centro Regional de Artesanía que se creará en Talavera, cuya ubicación, el Instituto ‘Padre Juan de Mariana’, podría ser compartido con la Escuela Oficial de Idiomas, cuyo emplazamiento definitivo está siendo valorado. Con ello, ha señalado, Talavera “irradiará economía y se convertirá en capital de un sector económico de importancia como es la artesanía”, además de experimentar una importante renovación urbana.



También ha anunciado que se van a hacer obras de adaptación y reforma en el Instituto de Ciencias de la Salud para una mayor eficiencia energética y para ir consolidando el servicio, y se ha felicitado de las aportaciones hechas en el área de salud y salud mental, “que redondean y mucho la estrategia de fortalecimiento del servicio público. Así, con las mejoras en el transporte sanitario terrestre que se han llevado a cabo y con la futura Unidad de Salud Mental que se abrirá en el Hospital de Talavera, se puede decir que el servicio es “notablemente mejor que hace dos años, al igual que pasa con la prestación social y educativa”.



Próxima reunión con el presidente Rajoy



Emiliano García-Page se ha referido igualmente a la reunión que tiene previsto mantener con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que las comunicaciones serán uno de los temas principales a tratar. “Las grandes decisiones estratégicas -ha asegurado- siguen siendo las mismas”, y en ese encuentro “quiero poner las cartas sobre la mesa sobre la situación de Talavera, especialmente de sus infraestructuras”.



Para el presidente regional, “que llevemos hablando desde hace más de una década” de este asunto reviste gravedad y preocupación. Por ello, se ha mostrado dispuesto a exigir la “disposición económica” necesaria para tener cuanto antes el AVE a Talavera, así como la Plataforma Logística para mercancías, para lo que solicitará el “compromiso fehaciente” del Ministerio de Fomento como ya existe con otras ciudades. “Ya no es hora de contarlo, sino de programarlo. Es el momento de corregir el tiro”, ha apostillado.



Además, García-Page ha señalado que está en contacto con presidentes de otras regiones, especialmente de Castilla y León, con quién está muy avanzado el encuentro, para tratar el hecho de que este país no debe contemplar sólo como eje de crecimiento para los quince próximos años el eje Mediterráneo. “No puede ser a costa de un descarte y abandono del eje de comunicación europeo, que tiene que ver con el centro y el Atlántico”.