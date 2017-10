Convocado el Certamen de Cine Viajes del Ocejón

La Asociación Cultural La Jalea del Ocejón organiza por 9º año consecutivo, el Certamen de Cine de Viajes del Ocejón.. Con 13 películas en cartel, 12 de ellas a concurso. Viajes musicales: Casamance, banda sonora de un viaje, en la sección oficial de numerosos festivales de prestigio; La guitarra vuela, soñando a Paco de Lucia, presentada en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Viajes por el mar: La última aventura del Gandul, diario de un naufragio, con un emocionante prólogo de Julio Vilar; Siento haberme ahogado, corto para despertar conciencias, presentado por Médicos sin frontera. África presente en varios viajes: sorprendente Socotra, la isla de los Genios; tierna Palabras de caramelo, nominada a los Goyas 2017; valiente La Cólera en el viento, dirigida por una mujer nigeriana, Amina Weira, y que será proyectada por primera vez en España. Viaje alrededor del mundo: El Viaje de Unai, contada por un niño, candidata a los Goya 2017. Un viaje por tradiciones ancestrales y crueles, en Kirguistan: Grab and Run, de Roser Corella. Un viaje al “paraíso” y su posterior adaptación :Stranger in Paradise. Un viaje por comedores ecológicos: El plato o la vida, de Nani Moré. Otro viaje contado por una mujer, en busca de la imagen perfecta. Over the hill. Y un escalofriante viaje por el Kurdistan, desafiando a la muerte: Facing death with wire cutter.

Contaremos con la presencia de varios directores, todos alojados en casas particulares por los organizadores del certamen y vecinos implicados.

Todos los trabajos seleccionados recibirán un trofeo, obra de artesanía local, a cargo de Taller3.

Empezamos el viernes 10 de noviembre a las 18.30, para terminar el domingo 12 con una comida “viajera” ya tradicional en nuestro certamen..

Todas las proyecciones serán en el CENTRO AN de Campillo de Ranas.