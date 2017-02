Cospedal aspirará a revalidar la presidencia del PP de Castilla-La Mancha

La presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha anunciado este martes, y después de "meditar mucho", que presentará candidatura para revalidar dicho cargo en el Congreso regional previsto para el próximo 18 de marzo en Cuenca y ha pedido a los suyos que "se echen las críticas a las espaldas" si éstas "no son constructivas".

Así lo ha avanzado en una rueda de prensa, apenas dos semanas después de asumir de nuevo la Secretaría General del partido a nivel nacional, decisión no exenta de polémica en torno a la acumulación de cargos de la también ministra de Defensa.

Esta decisión, muy meditada y que ni siquiera su círculo más cercano conocía hasta este mismo martes, llega dos días después de que multitud de altos cargos y militantes del PP castellano-manchego hayan mostrado públicamente su apoyo a Cospedal para seguir liderando la formación.

"Después de meditar mucho he tomado esta decisión, algunos dirán que polémica, porque creo que es lo que quiere mi partido en Castilla-La Mancha, después de muchas conversaciones. Hay algunos que hablarán de cargos, para mi no es un cargo, es una responsabilidad. Presento candidatura porque muchas de las personas en las que yo confío mucho así me lo han pedido", ha dicho, para agradecer el apoyo y el aliento recibido en los "momentos difíciles".

Cospedal ha realizado este anuncio desde el Parador de Toledo, donde ha presidido el Comité regional de Dirección del partido, y hasta donde se han desplazado numerosos dirigentes y cargos del PP, que la han acompañado y arropado en este momento importante, llegando a interrumpir su intervención --sin preguntas de los medios-- hasta en una decena de ocasiones con fuertes aplausos.

"Durante estos días he meditado mucho y, como es mi obligación he hablado con muchas personas de la organización regional y de la nacional. He querido escuchar a mucha gente y pensar con mucho detenimiento", ha asegurado la también ministra de Defensa, que ha dicho que en el PP castellano-manchego "hay muchas personas muy bien formadas y con mucho liderazgo", que podrían presidir este partido.

CONSCIENTE DE LAS CRÍTICAS

"Esta decisión va a recibir críticas", les ha indicado Cospedal, cuya advertencia ha provocado las risas y los comentarios de sus compañeros de formación. "Estamos acostumbrados a las críticas, que cuando son constructivas siempre son buenas y cuando no lo son, hay que echárselas a las espaldas y seguir trabajando por la gente, que es lo que vamos a hacer".

Aunque ha precisado que su nombre va a liderar el partido, ha dicho que éste es un proyecto "de todos" y que cuenta "con todos", pidiéndoles su ayuda "desde el corazón y la cabeza" porque "hay que trabajar mucho", ha admitido.

De igual modo, la todavía presidenta de los 'populares' castellano-manchegos ha defendido que "cualquiera que quiera" también puede presentar candidatura, pues el PP, "sin tener que dar lecciones a nadie pero, con toda humildad, tampoco recibirlas, es un partido democrático" y todo el que quiera puede presentar candidatura contando con "los avales necesarios".

MÁS CANDIDATURAS

"De acuerdo con los nuevos estatutos del partido me presento como precandidata a la Presidencia del PP en Castilla-La Mancha. Puede haber más precandidatos y a partir de ahí iremos a la votación de las precandidaturas que tendrá lugar el día 10 de marzo", ha explicado Cospedal.

Y es que no se descarta que se presenten más candidaturas por parte de la facción más crítica con la acumulación de cargos de Cospedal, encabezada por Francisco Risueño, el militante de la localidad conquense de San Clemente que impulsó una enmienda en el Congreso Nacional del partido para evitar que la 'número uno' del PP regional ostentará múltiples cargos.

"Muchas gracias a todos por el apoyo y aliento, nos vemos el 18 si Dios quiere y si quieren los afiliados en Cuenca", ha concluido Cospedal, que ha iniciado su intervención agradeciendo a los castellano-manchegos el apoyo que le han prestado a ella y al partido, que ha ganado tanto las últimas elecciones regionales como las nacionales.

Y es que la también secretaria general, que ha defendido que el PP es un partido "sólido, fuerte y unido", ha recuperado el discurso de la herencia recibida para alertar de que "hoy lamentablemente los fantasmas de la deuda y déficit atenazan otra vez" a la región.