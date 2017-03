Crecen las personas que quieren donar médula en Guadalajara tras la estela de Pablo Raéz

He aquí nuestro pequeño homenaje a Pablo Raéz, el joven malagueño que luchó hasta el final (y lo seguirá haciendo ahora a través de su recuerdo imborrable) contra la leucemia. Su legado se ha traducido en unos cuantos hitos como un conocimiento mayor de la leucemia, la enfermedad que se lo llevó el pasado sábado, o el aumento exponencial de voluntarios apuntados en el Registro de Donantes de Médula. Tras la publicación de su carta ‘Siempre fuerte. Siempre’, en Facebook e Instagram, a mediados de agosto de 2016, los nuevos inscritos como donantes en agosto en la provincia de Málaga aumentaron más de un mil por ciento con respecto al mes anterior, pasando de 91 personas en julio a 1.002 nuevos inscritos en agosto.

Su eco también llegó a Guadalajara, con un total de 253 inscritos a lo largo de 2016, más del doble que en el año anterior, con 121 nuevos potenciales donantes. El mayor número de donantes se concentró en el último tercio del año, cuando 176 personas se inscribieron en dicho registro.

Son muchas las personas a las que Pablo Raéz les ha tocado la fibra sensible. Tanto es así que en su tierra natal se hacían colas para inscribirse en este registro y esta misma semana le hacían Hijo Predilecto a título póstumo y le entregaban la Medalla de Andalucía. También en el Hospital Universitario han percibido una mayor afluencia de personas estos días, según ha podido saber este medio. Sin embargo, recomiendan no acudir de golpe ahora puesto que la necesidad es constante. Para verificar que este aumento sea significativo habrá que esperar, no obstante, unos 15 o 20 días.

De momento, quienes quieran rendirle su particular homenaje pueden hacerlo como a él le habría gustado: convirtiéndose en donantes. Es un proceso sencillísimo que apenas requiere rellenar un formulario, acercarse al Hospital Universitario (2ª planta, Banco de Sangre) y rellenar un consentimiento informado. El personal del Banco le informará de cualquier duda al respecto de este procedimiento. Una vez que se han llevado a cabo estos pasos se procederá a la inscripción en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea, que también comparte su información a nivel internacional en el caso de que exista algún receptor compatible. Otra forma de hacerlo es visitando la wb http://sescam.castillalamancha.es/ciudadanos/donantes/donantes-de-medula-osea-en-castilla-la-mancha donde puede descargarse la Guía de Donante de la Fundación Josep Carreras, pedir cita rellenando la solicitud y descargar el consentimiento informado. Si tiene alguna duda, puede ponerse en contacto en: cregionaltx@sescam.jccm.es o en el teléfono 925 274 225, días laborables y en horario de 8.00 a 15.00 horas.

También tenemos que mencionar desde estas líneas al pequeño Mateo, diagnosticado con leucemia siendo solo un bebé, y la campaña que emprendió su familia para conseguir donaciones, obviamente, no sólo para él, sino para todos los pacientes que requerían un trasplante de estas características. Gracias a los Pablos, los Mateos… y, por supuesto, a todos los ciudadanos solidarios, cada día es más fácil que los enfermos encuentren un donante compatible.