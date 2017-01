Cuando la tasación de tu coche se convierte en el paso más importante

El momento que atraviesa el sector de compraventa de vehículos, la necesidad de sustituir un modelo demasiado antiguo o, simplemente, el interés por hacerse con un coche nuevo que aporte un extra de seguridad y confort son motivos que conducen a la venta de ese automóvil usado que se encuentra aparcado en el garaje. Sin embargo, esto debe hacerse con la mayor de las precauciones, ya que elegir una estrategia equivocada es sinónimo de una pérdida económica considerable.

Antes de nada hay que fijarse en la situación que atraviesa nuestro país. Los vehículos que circulan por nuestras carreteras se encuentran más allá de la media de antigüedad de los coches europeos. Esto, que puede no parecer importante, es la causa que se esconde detrás de numerosos accidentes, y es que un parque automovilístico envejecido se traduce de forma invariable en un aumento de la siniestralidad con las consecuencias que ello tiene. Si a este envejecimiento se le suma el buen momento que atraviesa el mercado de compraventa de coches usados, puede concluirse que no es nada descabellado que muchos conductores empiecen a ver el momento de renovar su vehículo. Pero esta renovación pasa indiscutiblemente por obtener un buen beneficio del coche usado que se posee, algo para lo que es conveniente tener claras algunas cosas.

La importancia de la tasación

¿Necesito tasar mi coche? Puede que esta sea la pregunta que más conductores se hacen a la hora de poner su vehículo usado en el mercado. No hace demasiado tiempo, los procesos de tasación eran prácticamente inexistentes en nuestro país. Por lo general, la tarea solía confiarse a los dueños del concesionario que iban a comprar el coche usado o, lo que podía ser aún peor, se usaban las tablas de valoración que no atienden a nada que no sea la antigüedad del modelo.

Sin embargo, esto ha cambiado efectivamente en los últimos años gracias a la aparición de sencillas herramientas de tasación que han demostrado el valor real de un coche usado. Un proceso de tasación efectivo puede comenzar de forma online dando un precio orientativo para el potencial vendedor.

A partir de aquí, la tarea de tasar cualquier modelo debe ser llevada a cabo por mecánicos profesionales. Estos se encargan de examinar al completo el vehículo descubriendo sus puntos fuertes, equipamiento o mantenimiento perfecto, y considerando estas características para determinar un precio real más elevado que el que se obtiene usando otros métodos. Así, la tasación debe ser el primer paso, y puede que el más importante, antes de vender un vehículo, ya que es la mejor forma de saber a ciencia cierta el valor que ese modelo tiene en el mercado para poder llevar a cabo un proceso de negociación y venta que sea totalmente satisfactorio.

En conclusión, nunca se debería vender un automóvil usado sin pasar antes por las manos de un experto tasador, un profesional capaz de hacerle ganar mucho dinero a aquellos propietarios que están pensado renovar su coche antiguo buscando uno más eficiente, seguro y confortable.