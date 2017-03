De las Heras exige a Page el cese “fulminante” del consejero de Hacienda y pide a Podemos que sea coherente con sus electores

“En su paseo por la provincia Page no tuvo el coraje político de acercarse el vienes a Guadalajara capital para comprobar el caos circulatorio que vive todos los días el Hospital General Universitario por su ‘descontrol y permisividad’" ha dicho el senador popular en rueda de prensa este lunes.

El senador del PP por Guadalajara, Juan Antonio de las Heras, ha exigido a Page el cese “fulminante” de su consejero de Hacienda y que cumpla la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. De lo contrario “estará engañando, una vez más, a los castellano-manchegos y será cómplice de una situación declarada como inconstitucional por el Tribunal Constitucional”.

Al mismo tiempo ha pedido a Podemos que “sea coherente con lo que prometió a sus electores durante la campaña electoral” e impida este flagrante caso de `puerta giratoria’ que está permitiendo Page. No se puede negar la viga en el ojo propio y ver la mota en el ojo ajeno. Si los dos diputados de Podemos lo permiten, serán tan cómplices como Page”.

El senador del PP lamenta que Page “no tuviera el viernes, durante su paseo por la provincia, el coraje político de comprobar, in situ, el caos circulatorio que vive todos los días el Hospital General Universitario por su ‘descontrol y permisividad’. Y explicar, por ejemplo, por qué se han suprimido 255 plazas de aparcamiento sin previo aviso. O por qué al día de la fecha todavía no hay presentado en el Ayuntamiento un plan de movilidad. O por qué elimina las plazas reservadas a personas con movilidad reducida”. Para De las Heras, “una vez más se demuestra que Guadalajara no le importa nada a Page”.

Durante la rueda de prensa que ha ofrecido hoy a los medios de comunicación, el senador del PP ha calificado de “escandaloso” el incremento superior al 30 % en el gasto de los asesores de Page, así como otro 40% más de gasto para la contratación del personal de una fundación tapadera.

“Y mientras tanto, Page impide a los padres de Guadalajara capital llevar a sus hijos al colegio que ellos deseen. Es inadmisible que el presidente que perdió las elecciones en Castilla-La Mancha diga que no tiene dinero para la Educación o la Sanidad y sí lo tenga para sus acólitos”, ha concluido De las Heras.