Denuncian la existencia de un "falso" Ganemos Azuqueca

El equipo de Gobierno de Azuqueca de Henares no tiene “constancia” de la querella que ha anunciado Ganemos por el caso del concejal expulsado Diego Parra. En un comunicado, explican que cuando se alcanzó el pacto de Gobierno con Ganemos, “este grupo estaba legalmente constituido”. Ese pacto tenía como fin “garantizar la gobernabilidad en el municipio y facilitar la puesta en marcha de proyectos y medidas positivas”. También niegan haber incumplido el Pacto Antitransfuguismo. Asimismo, aseguran que el concejal no obtuvo “beneficio económico alguno” del Ayuntamiento en virtud a este acuerdo. Por ello, el equipo de Gobierno liderado por José Luis Blanco no descarta emprender las acciones legales oportunas por un posible delito de injurias y calumnias.

Esta respuesta vino después de que el martes llegasen a los medios de comunicación un comunicado de Ganemos, en el que se decía que se ha interpuesto una querella por presunta prevaricación contra el alcalde de Azuqueca, José Luis Blanco Moreno. Los hechos supuestamente querellados se remontan a septiembre de 2015 cuando Ganemos expedientó al concejal tránsfuga Diego Parra y procedió a su expulsión. Este grupo recuerda que, como resultado de las elecciones municipales, el PSOE gobernaba en minoría a falta de un concejal para la mayoría. “Parra persiguió con insistencia formar parte del Gobierno (...). Ganemos se opuso a tales prácticas al considerar que estaban promovidas por la codicia”, asegura el partido.

Tras la entrada en el equipo de Gobierno del edil, Ganemos acordó su expulsión del concejal, que “el alcalde no ejecutó de inmediato”. Se realizó la el 10 de febrero de 2016, cinco meses más tarde.

Sin embargo, el miércoles se pronunció otro grupo Ganemos “en respuesta a un comunicado de un falso Ganemos Azuqueca”. En él dicen desconocer quién está detrás de la suplantación de identidad y niegan haber interpuesto ninguna querella.