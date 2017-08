Diputación suscribe convenios de colaboración con siete clubes deportivos de la provincia

El presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, José Manuel Latre, ha suscrito diferentes convenios de colaboración con los representantes de siete clubes deportivos de la provincia con el objetivo, entre otros, de fomentar la práctica de distintas modalidades deportivas entre la ciudadanía.

En concreto son: Club Deportivo Rítmica Infantado, Club Deportivo Atletismo La Esperanza, Club Triatlón Guadalajara, Delegación de Guadalajara de la Federación de Ajedrez de Castilla- La Mancha, Club Deportivo Guadalajara Club de Golf, Club Deportivo Canicross de Guadalajara y Club Deportivo Sala de Armas de Guadalajara.

La Institución Provincial ha destinado un total de 27.000 euros entre los siete clubes. El objetivo principal de estos convenios es el fomento de la práctica de actividades deportivas y recreativas entre los ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud y la calidad de vida, educación, competición, espectáculos o charlas en colegios. Además, a través de este acuerdo, cada uno de ellos asume la responsabilidad de organizar, con la colaboración de la Diputación, los circuitos provinciales en cada una de las modalidades que se disputan cada temporada.

El presidente de la Diputación ha agradecido el esfuerzo que realizan estos colectivos de distintos ámbitos deportivos y la dedicación de las personas que lideran estos proyectos. “Si no fuera por estos grupos de personas, me costa que estas entidades no podrían funcionar.”. De igual modo, Latre ha subrayado “la labor y dedicación de los voluntarios que colaboran con las distintas organizaciones”.

Finalmente, los representantes de los siete clubes que han suscrito los convenios ha incidido en la importancia de estas ayudas para el impulso y desarrollo de la actividad que promueven y han agradecido al máximo responsable de la Institución Provincial el compromiso y apoyo de la Diputación con la práctica de actividades deportivas menos mayoritarias, pero igualmente saludables y que cada vez ganan más seguidores en la provincia de Guadalajara.