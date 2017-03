Educación destinará más presupuesto a personal e invertirá en la reducción de ratios y barracones en 2017

"No habrá ningún barracón más", las partidas que se destinan son "para reformar aulas prefabricadas, pero en ningún caso para incrementarlos", ha indicado el consejero de Educación.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto, ha avanzado que el presupuesto de su área incluirá un gasto "diario" de cuatro millones de euros, "medio millón de euros diarios más que en la anterior legislatura", destinará una cuantía mayor a personal e invertirá en la reducción de ratios y barracones.

Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa este jueves antes de su comparecencia en las Cortes para explicar las partidas del presupuesto del área de la que es titular. Felpeto ha concretado además que se contempla una subida del 3,5 por ciento del gasto en sustituciones de personal docente.

A preguntas de los medios, ha recalcado que "no habrá ningún barracón más", las partidas que se destinan son "para reformar aulas prefabricadas, pero en ningún caso para incrementarlos". "Se establece un contrato con una cantidad que se consumirá o no en función de las necesidades", ha dicho.

Sobre los barracones, ha afirmado, que "los criterios para suprimirlos no tienen nada que ver con quién gobierne en cada lugar" y ha manifestado que el criterio que se ha seguido es la necesidad y la urgencia". Actualmente, Olías del Rey es uno de los sitios donde "más barracones hay", así como Talavera de la Reina o Argés.

CIFRAS

Este año, concretamente, Educación, Cultura y Deportes contará con un total 1.639 millones --77,5 millones de euros más que en 2016-- lo que supone "una puesta decidida del Gobierno de Emiliano García-Page por recuperar los niveles anteriores de política social con mejora del sistema universitario o empleo juvenil, entre otras actuaciones", ha señalado el consejero del ramo.

Asimismo, según ha continuado el titular del área, a educación se destinará un total de 1.474 millones de euros, con 129 millones para la no universitaria; mientras que a universidad e investigación se destinará 40 millones de euros más que en 2014. Además, "se recuperan proyectos de investigación científica con un presupuesto total de 12 millones de euros en cuatro años" y se concederán 200 ayudas para investigadores.

Ha desgranado que el presupuesto hará posible incrementar las prestaciones sociales, dedicando seis millones de euros para becas comedor, 28 para transporte escolar y 3,2 para gratuidad de materiales curriculares. En otro orden de cosas, ha expuesto que la bajada de ratios "contempla la recuperación de 1.224 profesionales para la enseñanza"

"Muchos millones más en todos los capítulos presupuestados", ha dicho. Especialmente, ha concretado, "en inversiones" con un 50 por ciento más "de lo que se gastaba en 2014 y 2015, exactamente 26 millones de euros más".

"Esto servirá para el Plan de Infraestructuras Educativas que pondrá en marcha obras con la finalidad de introducir mejoras en edificios, así como la creación de 24 centros nuevos y dar solución a necesidades de espacio derivadas de bajada de ratios", ha explicado Felpeto al tiempo que ha recordado que las obras RAM tendrán un presupuesto de 4,8 millones.

MÁS PARA CULTURA Y DEPORTES

Por otro lado, ha afirmado que habrá un 23 por ciento más que en 2015 destinado al área de Cultura --más de 32 millones de euros--; y un 25 por ciento más para Deportes --en este caso ampliando la convocatoria 'Somos deporte'--.

Además, hay "tres millones más para bibliotecas y archivos que en el ejercicio anterior, un 18 por ciento más en apoyo a artes escénicas y música --1,1 millones de euros--; y un 18 por ciento de aumento también para patrimonio y museos --con subvenciones de hasta 3.000 euros por museo--", ha añadido.

En el área de juventud se han consignado 3,2 millones de euros y se mantendrán ofertas de aprendizaje "gratuitas" de idiomas con estancias en el extranjero, con un total de 244 becas.

En materia universitaria, ha explicado que hay un acuerdo en el que las universidades han aceptado que el anteproyecto de la Universidad de Alcalá de Henares para el campus de Guadalajara "será la hoja de ruta para la construcción del campus en los próximos cuatro años". En el presupuesto hay una partida de 500.000 euros para la compra de terrenos.

En definitiva, ha concluido, unos presupuestos que "a algunos les parecerá poco", sin embargo, a éstos les ha pedido que "recuerden que era mucho menos en la anterior legislatura", ha sentenciado.

PODEMOS: "NO HAY RECORTES, PERO NO SE AVANZA"

Para el diputado de Podemos David Llorente las cuentas en materia educativa "no hacen nuevos recortes", pero "no avanzan suficiente", por lo que ha lamentando que "sin bajar ratios o disminuir las horas empleo, no se producirán nuevos puestos", sin embargo "la creación de empleo está ligada a la reversión de estos recortes".

Ha mencionado que el departamento de Felpeto tiene como "asignatura pendiente" un nuevo pacto de interinos", al tiempo que ha añadido que que Castilla-La Mancha es la única región "que despide a interinos en verano". Por lo anterior, ha planteado al consejero la "necesidad" de firmar, después de 20 meses de Gobierno, "un pacto de legislatura con algún sindicato", porque "no ha llegado a acuerdo con ninguno".

En materia de Cultura, ha pedido que explique por qué "se llevó a cabo un "mega evento fastuoso" como la exposición Ai Weiwei en Cuenca en 2016, cuando Castilla-La Mancha "está dentro de las comunidades autónomas más pobres".

Al hilo de esto, ha señalado que en 2017 "hay partidas en Cultura de falsos ricos y que no generan desarrollo cultural", como la que ahora García-Page, "amenaza con hacer en Toledo" --en referencia a la exposición de arte contemporáneo--.

De su lado, el diputado del PSOE Fausto Marín ha reparado en que estos presupuestos conllevarán el mantenimiento de "más comedores escolares" que darán servicio a "más comensales", un total de 26.000 de los que 12.000 estarán becados.

En materia de Cultura y Deportes, el socialista Miguel González ha afirmado que tras un año y medio de legislatura y con estas cuentas Castilla-La Mancha "dejará de ser el furgón de cola en cuanto a inversión". Y en el turno de réplicas, ha celebrado el aumento de la dotación presupuestaria a patrimonio y museos, así como "haber abierto un nuevo vínculo con asociaciones juveniles".

PP CRITICA LAS POCAS INVERSIONES

Por otra parte, la diputada del PP Claudia Alonso ha insistido en que las inversiones en infraestructuras educativas sufrirán un retroceso que ha tasado en seis millones de euros menos, lo que coloca a estos presupuestos como "los peores conocidos" en esta materia. Además, ha apuntado que todavía hay partidas presupuestarias para barracones, por lo que estima que a final del ejercicio el número de estas instalaciones superará los 156 actuales.

Otro "grave engaño" a juicio de la parlamentaria 'popular' es que "no habrá bajada de ratios" este año, ya que la partida destinada a pagar salarios "ni siquiera sube el 1,5 por ciento que requiere afrontar la subida salarial de los funcionarios". Además, ha avanzado que "se van a suprimir más de 300 plazas de docentes". "Y no habrá bajada de horas lectivas a los profesiones", ha lamentado.

De su lado, la 'popular' Carolina Agudo ha reseñado que se ha creado un Plan Estratégico de Cultura que más bien es "un plan humo" porque lleva en funcionamiento dos años "y aún no se sabe el presupuesto de este en años pasados", lo que ha calificado de "tomadura de pelo".