El Alza Guadalajara abre la segunda vuelta cumpliendo sus objetivos

El equipo, debutante en la categoría, comenzará la segunda vuelta de la competición, este sábado (20.00 horas, en el David Santamaría), asomando la cabeza por la zona noble de la tabla con siete victorias, tres empates y cinco derrotas.

Para su entrenador, Ismael Mínguez, la situación deportiva del equipo es “bastante buena”, ya que “somos un equipo nuevo y hay que tener en cuenta la incertidumbre con la que salió el equipo, con cambio de grupo a última hora y con una plantilla corta y muy joven”.

Precisamente, la juventud de los jugadores está impidiendo, según Mínguez, sentenciar algunos partidos. “En los minutos finales de muchos partidos se nos han escapado puntos y eso es por la falta de experiencia. Sin embargo, la competición pone a cada uno en su sitio y al final cada equipo está donde merece”, dice.

En este primer proyecto del equipo en Segunda B, el club apostó por dar continuidad a la mayor parte de los jugadores que la pasada temporada militaban en Tercera. “Seguimos con la línea de mejora impuesta desde que empezó el proyecto del CDE Guadalajara hace unos años y por eso hay pocos cambios”, explica el preparador aunque apunta que “este año, los refuerzos nos han aportado mucho” y se refiere a jugadores como Blecua o Alvarito como “muy efectivos ya que nos dan el salto de calidad que necesitaba la plantilla. Estamos contentos con ellos y con los jugadores que ya conocíamos de otros proyectos”.

Este sábado, a las 20.00 horas, se inicia en el David Santamaría la segunda vuelta. El Alza recibe a un Colo Colo que se ha situado líder en el grupo. Se trata de un conjunto calificado por Mínguez como “bastante complicado” y que abrirá un exigente calendario, enfrentándose a rivales de la zona noble como Pinseque o Ziérbana. Si el equipo sale de esos embites con buenas sensaciones, Mínguez asegura que se puede soñar con todo. “El objetivo es salvar la categoría para encarrilar el proyecto en Segunda B. Si no bajamos el pistón, seguramente dentro de pocas jornadas habremos cumplido el objetivo y a partir de ahí no debemos ponernos límites y ver donde acaba el equipo”, destaca y añade que “hemos demostrado que no somos inferiores a ningún equipo y que podemos competir de tú a tú con todos los rivales”, aunque recuerda que “nuestra aspiración tiene que ser humilde porque somos equipo recién llegado y tenemos que saber de donde venimos y donde queremos ir”. Además, destaca que “buena parte de las opciones pasan por hacernos fuertes en casa, donde de momento, estamos sacando buenos resultados”.

Los goleadores

En esta primera parte del curso la tabla de goleadores del Alza Guadalajara está encabezada por Alvarito con once tantos. Le sigue Blecua, con diez; Uga, con ocho; Carlos Alonso, con 7; Isma Ramos, con 6 y José, con cinco. A continuación están Daviciyo, Andrés y Charly, con cuatro tantos cada uno, mientras que Miguel Jiménez ha sumado un gol.