El Ayuntamiento de Azuqueca pagará la luz y el gas a las familias sin recursos

Ante la ola de frío y la subida de precios, Elisa Cansado recuerda que "no queremos que las vecinas y vecinos pasen frío o utilicen velas u otros métodos que puedan resultar peligrosos"

El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares continúa desarrollando el plan contra la pobreza energética que forma parte del Programa Extraordinario por la Cohesión Social. A través de los Servicios Sociales municipales se garantizar que a ninguna familia de Azuqueca de Henares se le corte la luz o el gas por falta de recursos económicos. El Ayuntamiento, previo informe de los servicios sociales, se hace cargo del pago de recibos.

Ante la ola de frío que registra en estos días nuestro país y la subida de precios que ha experimentado el suministro eléctrico coincidiendo con las bajas temperaturas, desde el Ayuntamiento recuerdan a la ciudadanía este compromiso que pretende que nadie en Azuqueca pase frío o no disponga de suministro eléctrico durante el invierno.

"No queremos que los vecinos y vecinas de Azuqueca pasen frío o utilicen velas u otros métodos que pueden ser peligrosos", ha señalado la concejala de Cohesión Social, Elisa Cansado. "Recomendamos a la ciudadanía que intenten mantener su vivienda con una temperatura adecuada que les permita protegerse de las consecuencias de la ola de frío", ha añadido la responsable de Cohesión Social. Se recuerda a la ciudadanía que para autorizar el abono de los recibos es requisito imprescindible el previo informe de la trabajadora social que le corresponda.

El Ayuntamiento cuenta en esta legislatura con el apoyo de la Junta de Comunidades. El Gobierno de Castilla-La Mancha desarrolla el Plan Regional contra la Pobreza Energética, que concede ayudas de 150 euros a las familias con menos recursos durante los meses de invierno."Del mismo modo que no permitimos que en nuestra ciudad haya niños que acudan al colegio sin desayunar, no podemos permitir que en Azuqueca haya personas que no puedan cocinar comida caliente, se alumbren con una vela o pasen frío en su propia casa", ha explicado Elisa Cansado.

Declaración institucional

El 24 de noviembre de 2016 el grupo municipal de Izquierda Unida-Ahora Azuqueca presentó al Pleno una moción de cara a prevenir la situación de pobreza energética de la ciudadanía azudense. La moción se transformó en Declaración Institucional al ser apoyada por todos los grupos. Recogía que “el Ayuntamiento de Azuqueca se compromete a exigir al Gobierno de España la aprobación de una Ley con medidas para prevenir la pobreza energética que regule el sistema de suministros básicos del hogar y que incluya mecanismos que primen el ahorro, que garantice que las tarifas no seas objeto de mercado y que establezca precios sociales para las familias con bajos ingresos económicos”.