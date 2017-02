El Carnaval llega hoy con concursos de disfraces y múltiples actos lúdicos

Guadalajara inaugurará esta tarde el Carnaval 2017, lo que para muchos guadalajareños supone que tienen que ultimar sus disfraces para los desfiles del sábado y el domingo. Algunos, sin embargo, sobre todo, los más pequeños, disfrutarán hoy en los colegios con sus trajes de pintor, de egipcio o de romano, hechos a propósito con gran esfuerzo, dedicación y más de un quebradero de cabeza de los padres.

La confección del disfraz es, en ocasiones, toda una aventura. Si los padres eligen comprar los materiales y elaborarlos por sí mismos es todo un reto, aunque también existe la opción de comprarlo y así evitar problemas. Eso lo saben bien en Dobar Disfraces. Durante estos días están viviendo una de las épocas más intensas del año. Iñaki Dorado, hijo del dueño de este establecimiento, asevera que generalmente los que acuden estos días a buscar un disfraz lo quieren ya hecho, en vez de comprar los materiales y elaborarlos ellos. En caso de que no esté el que buscan, ellos se encargan de confeccionarlo a la medida, pues precisa que la diferencia entre uno y otro es pequeña. Dorado puntualiza que hacen disfraces, pero no copias, es decir, que si alguien pide un traje de Mickey Mouse no lo pueden hacer exactamente igual, “pero sí algo que se parezca”.

Por este establecimiento han pasado ya algunos disfraces que los escolares lucirán durante las fiestas del colegio como los de egipcios, romanos, vikingos y otros más tradicionales, como de mielero. En cuanto a las demandas de los adultos, este año, han pedido los trajes “tradicionales” de enfermera y Caperucita Roja, y también han vendido disfraces de animales, concretamente, de toros.

Carnaval es una de las épocas del año en la que hay una mayor demanda de disfraces, pero “la más fuerte”, apunta Dorado, es la de Halloween. También destacan las de Navidad, la Feria de Abril o las Ferias y Fiestas de Septiembre de la ciudad, pues en este establecimiento también se pueden encontrar trajes regionales.

Ya sea a través de esta tienda, otras similares, o los diversos bazares que hay en la ciudad, lo cierto es que los disfraces llenan durante estos días muchos escaparates.

Al margen de las celebraciones escolares, será hoy cuando llegue oficialmente el Carnaval a la ciudad. Será a las 19.00 horas, en la plaza Mayor, cuando tendrá lugar el pregón y el anuncio del Carnaval, previa concentración de Botargas, Vaquillones, Diablos, Mascaritas, Chocolateros, Danzantes y Mascarones de la Ciudad y la provincia. A continuación, iniciarán un pasacalles que seguirá por la calle Mayor, la plaza de Santo Domingo, Capitán Boixareu Rivera y la rotonda de Bejanque hasta el Fuerte de San Francisco.



Concursos de disfraces

El sábado por la tarde tendrá lugar el concurso de disfraces adultos. A las 18.00 horas está prevista la concentración en el Fuerte de San Francisco, a la que le seguirá el desfile hasta la plaza Mayor, donde los participantes iniciarán el baile de disfraces con Dj y batucada. Será a las 20.30 horas cuando se conocerá el nombre de los ganadores.

El domingo será el concurso de disfraces infantil, en el Palacio Multiusos de Aguas Vivas. A las 11.30 dará comienzo el desfile infantil, al que seguirá un espectáculo infantil, antes de de la entrega de premios.

El lunes se celebrará el concurso de disfraces de jubilados y pensionistas en el Centro Social de la calle Cifuentes. Comenzará a las 17.00 y a las 19.00 tendrá lugar la entrega de premios.

Don Carnal acabará su reinado el Miércoles de Ceniza, 1 de marzo, con el Entierro de la Sardina. A las 18.30 horas tendrá lugar el traslado de la sardina desde El Fuerte a la plaza Mayor donde se procederá a su quema.