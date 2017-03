El cuerpo de Klever Ocampo sigue sin ser enterrado un año después de su asesinato

El pasado 14 de febrero se iba a celebrar en Azuqueca de Henares una misa en recuerdo de Klever Ocampo. Pero la familia, en el último momento, decidió posponerla. Iba a ser un homenaje a este ecuatoriano que hace un año apareció muerto en la calle El Tejar de Azuqueca de Henares. Cinco personas fueron detenidas por su presunta implicación en el fallecimiento. Pero un año después, el cuerpo del hombre, que entonces tenía 39 años, sigue en el tanatorio de Guadalajara. Su mujer, Judit Robles, explica que el juez considera que es la “única” prueba de los hechos que ocurrieron durante la madrugada de aquel trágico día. “Poco antes de celebrar la misa por el aniversario de la muerte de mi marido, recibimos una información extraoficial, según la cual, íbamos a recibir en breve el cuerpo”. Sin embargo, aún no tienen la confirmación oficial de la situación en la que se encuentra la investigación. “Lo pusimos en conocimiento de nuestros abogados, pero no nos podemos presentar en el tanatorio exigiendo saber algo que está en manos de un juez”, reconoce la mujer. Judit Robles se muestra comprensiva con la decisión de la justicia, porque quiere que se sepa “toda” la verdad sobre la muerte de su marido. “Tenemos que esperar. No queda otra. Ya ha pasado un año, pero falta poco”.

Insiste la viuda que está “totalmente” de acuerdo con el proceder del juez. “Queremos que la investigación se lleve hasta el final”. Cuando le hicieron la autopsia hace un año, se confirmó que la muerte había sido violenta. Klever Ocampo murió de un golpe muy fuerte en la cabeza que le rompió el cráneo.

Entonces detuvieron a cinco personas implicadas, dos de las cuales están en prisión provisional y, otras tres, en libertad, según confirma la esposa. “Los que están en la cárcel son justamente los que se declararon responsables de los hechos, pero posteriormente se han estado echando la culpa unos a otros”.



Sin trabajo

Pese a la fortaleza que presenta Judit Robles, este último año no ha sido fácil. La muerte de su marido le afectó a la salud y acabó en urgencias. “A los ocho días recibí una notificación de uno de mis dos trabajos, a través de la cual me comunicaban el despido”. Así que dejó de trabajar a media jornada en un bar. Después de permanecer con baja médica durante cinco meses, regresó a su segundo trabajo en una guardería del municipio. Pero el contrato se le acabó en verano y no fue renovada. Desde entonces, Judit, de la que dependen sus dos hijos huérfanos de padre, de 18 y 19 años, sólo consiguió un empleo con horario partido en Villanueva de la Torre. “Sin coche, tenía que venir andando desde allí de madrugada, así que opté por dejarlo”. Ahora, tiene un trabajo a media jornada en un bar de Azuqueca.

Pero esta mujer no tiene “derecho” a recibir una pensión de viudedad. Sus hijos tampoco a la de orfandad, aunque estén estudiando todavía.

Una vez que entreguen a la familia el cuerpo de Klever Ocampo, se procederá a la repatriación a Ecuador, país en el que está toda la familia del fallecido. “Ya tenemos la tramitación hecha en el consulado”.



Un San Valentín trágico

El 14 de febrero de 2016, el matrimonio acudió con su hija a un bar de Azuqueca para celebrar San Valentín. Ocampo tuvo un encontronazo con otro cliente del establecimiento, aunque no llegó a más. La mujer y la hija decidieron marcharse a casa, mientras que el marido prefirió quedarse y dar un paseo. Cuando llegó a la plaza del General Vives, presuntamente fue atacado por los cinco implicados en el caso. Todo apunta a que dos de ellos le pegaron con un hierro y le propinaron un golpe mortal en la cabeza.

A la mañana siguiente, se halló a este vecino de Azuqueca inconsciente en la calle. Los profesionales sanitarios poco pudieron hacer con su vida, a la vista de la fuerte herida que presentaba en la cabeza. Sin embargo, en un primer momento comunicaron a su mujer que la causa de la muerte fue un infarto.

Tras confirmarse la muerte violenta, el Grupo de Personas de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial Guardia Civil de Guadalajara inició gestiones para la identificación de los autores de la muerte. Todo ello concluyó con la detención de P.G.M.S., de 23 años y vecino de Azuqueca, como presunto autor material de los hechos. Días después se detuvo a S.S.R. también como presunto autor material, de 31 años y recluso de la prisión de Alcalá-Meco. Ese fin de semana disfrutaba de un permiso.

Por último, detuvieron a F.J.G.R., J.A.U.G. y A.S., todos de Azuqueca, como cómplices de los presuntos autores.