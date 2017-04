El Depor confía en salir de Almagro con opciones para retar en casa al Villarrubia

La gran cita del año será el 9 de abril en el Pedro Escartín. Deportivo Guadalajara y Villarrubia se retarán con una plaza del play-off en juego. Ambos esperan llegar al partido con sus objetivos intactos y para ello deben solventar con acierto la jornada de este domingo. El Depor visita el feudo de un Almagro que lucha por evitar los puestos de peligro y el Villarrubia recibe al filial del Toledo.

El técnico morado, Alberto Parras, es fiel a su filosofía de no pensar más allá del partido de cada fin de semana. Así, antes de fijarse en el cuadro de Villarrubia de los Ojos tiene toda su atención puesta en el Almagro (domingo, 18.30 horas). Será un choque en el que precisamente Parras no estará en el banquillo. El Juez Único de Competición le ha sancionado con un partido por la reiteración de su equipo de no estar preparado para el inicio de los partidos, teniéndose que retrasar el comienzo, por ejemplo, en el del pasado domingo, ante el Mora, en cuatro minutos.

Tampoco estará Jonás Baso, que cumple ciclo de cartulinas y que además, se lesionó ante Mora, ni Migue Montes. Había expectación por conocer la sanción al delantero jienense, expulsado en el tramo final del pasado encuentro, según el acta arbitral por “insultar, ofender, amenazar o provocar a otro”. Durante la semana el club morado presentó las pertinentes alegaciones para minimizar e incluso anular la posible sanción. Sin embargo, el Juez Único las ha desestimado, multando al jugador con ese encuentro. Además, Competición también ha sancionado económicamente al club morado por incidentes leves de público, producidos según el acta, tras finalizar el partido contra el Mora y encontrándose los árbitros en el vestuario, cuando aficionados “sin duda identificados como seguidores del club ahora sancionado, abrieron una ventana que se comunica con los exteriores del campo desde donde empezaron a recriminar la actuación arbitral, llegando a lanzar esputos sobre ellos, llegando a impactar uno de ellos en la camiseta del asistente numero 2, habiéndose tenido en consideración la agravante de reincidencia, al haber sido sancionado el CD Guadalajara por hechos similares”.

El Guadalajara que suma cinco triunfos consecutivos empató a uno en su visita a Almagro en la primera vuelta de competición.

Marchamalo y Azuqueca

El Marchamalo jugará este domingo en casa. A las 18.00 horas recibirá en La Solana al Manchego de Ciudad Real. Los de Andrés García se presentan en la cita con el buen sabor de boca del gran partido que hicieron en La Fuensanta la pasada semana, pero con el amargor de la derrota. Desde el 21 de enero, fecha del fatídico 0-6 contra el Talavera, los gallardos no pierden en su estadio. En el partido de la primera vuelta el Manchego ganó por 1-0.

Por su parte el Azuqueca se desplaza también el domingo y también a las 18.00 horas, al campo del líder, el Talavera, un feudo donde solo ha sido capaz de ganar esta temporada el Villarrubia (0-1). Los talaveranos llevan desde la jornada sexta instalados en esa primera plaza y son el equipo que más goles anota y el que menos recibe en el grupo.

Roberto Izquierdo se perderá el partido en Talavera al cumplir su ciclo de cartulinas. En el partido de la primera vuelta jugado en el estadio San Miguel hubo reparto de puntos (1-1).