El Gobierno regional destaca el “respaldo masivo de los ayuntamientos al Plan Extraordinario de Empleo”

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado “el respaldo masivo de los ayuntamientos de la región a la convocatoria 2017 del Plan Extraordinario por el Empleo”, una reacción positiva que ha supuesto que 808 entidades locales, el 88 por ciento del total, hayan presentado 2.013 proyectos con los que buscan emplear a 14.124 trabajadores, unas cifras muy similares a la primera convocatoria, con iniciativas que supondrían una inversión de más de 72 millones de euros.



Así lo ha detallado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante una rueda de prensa en la que ha subrayado que el número de solicitudes evidencia que “la práctica totalidad de los ayuntamientos de Castilla-La Mancha han decidido participar en este Plan de Empleo, lo que habla a las claras del valor que le dan los municipios a esta iniciativa a la hora de proporcionar una oportunidad a las personas desempleadas de su localidad”.



La consejera ha detallado las solicitudes por provincias, según las cuales, Toledo ha sido la más dinámica, con un total de 206 entidades que han presentado 605 proyectos para contratar a 5.668 personas. En la provincia de Ciudad Real, son 105 entidades las solicitantes, que han presentado 358 proyectos, para contratar a 3.229 personas. Desde Albacete, 86 entidades locales han solicitado el Plan y han presentado 331 proyectos con los que se busca contratar a un total de 3.010 trabajadores.



Por lo que se refiere a la provincia de Guadalajara, 213 entidades de la provincia han presentado 429 proyectos para proporcionar una oportunidad de empleo a 1.199 desempleados y, por último, en Cuenca, han sido 198 entidades locales las que han propuesto 290 proyectos para contratar a 1.018 personas.



73 entidades sin ánimo de lucro presentan 92 proyectos para contratar a 353 empresas



En cuanto a las entidades sin ánimo de lucro, también incluidas en esta convocatoria, un total de 73 entidades, más del doble que el pasado año, han presentado 92 proyectos para contratar a 353 personas, con una inversión de 1,7 millones de euros.



Por provincias, es Ciudad Real la provincia en la que más entidades sin ánimo de lucro han participado, un total de 30 que han presentado 33 proyectos para ofrecer una oportunidad de empleo a 112 trabajadores. En Toledo, han sido 10 las entidades que han presentado 14 proyectos para contratar a 103 trabajadores; en Cuenca, 11 entidades han propuesto 13 proyectos para la contratación de 64 trabajadores; en Guadalajara, 8 entidades han presentado 16 proyectos para 48 trabajadores, y finalmente, en Albacete, un total de 14 entidades han presentado 16 proyectos para dar empleo a 26 trabajadores.



El 83 por ciento de los municipios de la provincia de Cuenca han presentado solicitudes



La titular de Empleo ha querido también referirse a la situación en Cuenca, cuya Diputación provincial ha denunciado el convenio de colaboración con el ejecutivo regional, con el que se había comprometido a desarrollar conjuntamente el Plan. En este sentido, ha remarcado que “el 83 por ciento de los municipios de la provincia de Cuenca han solicitado el Plan de Empleo, ayuntamientos gobernados por todos los partidos que, incluso, han solicitado 27 trabajadores más que el año pasado”, ha apostillado.



En este punto, la consejera ha reiterado su petición a la Diputación Provincial de Cuenca para que reconsidere su renuncia a la participación en el Plan, “un Plan que, a la vista de los datos, está siendo considerado por los ayuntamientos como un plan útil y no sectario”.



Como ha señalado, “sería una verdadera pena que los ayuntamientos de la provincia de Cuenca se vean perjudicados por esta decisión, teniendo que aportar la parte que no cofinancia la Diputación y esto supusiera que no pudieran llegar a contratar a todas las personas desempleadas que han solicitado”. En este sentido, ha recordado que “aún estamos a tiempo de que las personas desempleadas de Cuenca no tengan que pagar por decisiones partidistas que, sin duda, no entenderían”, antes de subrayar que “sólo me tienen que dar la oportunidad de que nos sentemos a hablar, no pido mucho”.



Próximos pasos del Plan Extraordinario



En cuanto a los próximos pasos del Plan Extraordinario, la resolución provisional está prevista para el mes de marzo, por lo que a mediados de abril se espera poder contar con la resolución definitiva, de modo que el grueso de contrataciones pueda realizarse en el mes de mayo, aunque ya son factibles desde la publicación de la orden, que tuvo lugar el pasado 27 de enero.



Los ayuntamientos, una vez recibida la resolución de concesión, tienen un plazo de dos meses para comunicar el inicio de, al menos, un proyecto y, una vez recibida dicha comunicación de inicio, se procederá al abono del 75 por ciento de la subvención concedida.



La consejera, además, ha resaltado que para llevar a cabo la selección de las personas a contratar será preciso que se formalice una oferta genérica de empleo, ante la correspondiente oficina de empleo, con los perfiles de las personas que se ajusten a los proyectos aprobados. Como ha subrayado, el ayuntamiento realizará la selección de las personas a contratar entre las personas desempleadas enviadas por la oficina de empleo de referencia, mediante la correspondiente carta de presentación, adecuada al perfil solicitado por la entidad para el puesto de trabajo ofertado y al cumplimiento de los requisitos exigidos para participar en los proyectos.



Novedades de la convocatoria



Tal y como ha recordado la consejera, esta convocatoria contempla, entre otras novedades, la ampliación del plazo de ejecución del Plan hasta marzo de 2018, “para dar más margen a los ayuntamientos de la región, de modo que gestionen el Plan Extraordinario con mayor desahogo” e incluye a las personas beneficiarias del próximo Programa de Garantías Ciudadanas, para las que se reserva el 25 por ciento de las plazas.



Asimismo, este Plan contempla el aumento de la ayuda para que los ayuntamientos puedan hacer frente al incremento del Salario Mínimo Interprofesional, negociado por el Grupo Parlamentario Socialista con el Gobierno central, además de que no podrán participar en él las personas que ya hayan sido beneficiarias de las dos convocatorias anteriores, con la excepción de las mujeres víctimas de violencia de género.



Respuesta al Ayuntamiento de Guadalajara ante su ausencia del Plan Extraordinario



Patricia Franco, por último, ha subrayado que, “con esta convocatoria y la elevada participación que ha obtenido, queremos seguir construyendo una región que apueste por una mejora de las tasas de desempleo”, antes de recordar que ya son casi 23.000 personas las que se han beneficiado del Plan Extraordinario, además de que el Contrato Joven, cuya nueva convocatoria ya está vigente, ha permitido que 196 jóvenes de Castilla-La Mancha tengan una oportunidad de empleo, en lo que llevamos de año.



Y, en respuesta al Ayuntamiento de Guadalajara, que no ha presentado ningún proyecto al Plan Extraordinario, la consejera ha recordado que, gracias a la puesta en marcha de esta iniciativa, “el paro de larga duración se ha reducido en la región un 27 por ciento, lo que supone que 48.400 personas menos llevan desempleadas más de un año, y que hay 17.400 hogares con todos sus miembros activos en paro menos, lo que supone un descenso del 22 por ciento”.



Pero la consejera ha hecho especial hincapié en que la cobertura del sistema de protección por desempleo lleva cuatro meses en ascenso de manera ininterrumpida, habiéndose incrementado cerca de un 6 por ciento respecto al año pasado, antes de preguntarse “qué otras políticas pueden sacar de esta situación de indefensión a tantas familias”, como ha apostillado.



También ha recordado que gracias a la primera convocatoria del Plan han podido mejorarse numerosas infraestructuras y entornos gracias a la “actitud proactiva de los ayuntamientos, que han presentado proyectos que han permitido que se reparen consultorios médicos en zonas rurales, colegios, además del acondicionamiento de puntos limpios o la recuperación del patrimonio histórico, mejoras que han permitido hacer un lavado de cara en muchos lugares, especialmente en entornos que permiten el disfrute de la ciudadanía”.