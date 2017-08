El Gobierno regional ha generado en dos años 277 oportunidades de empleo en la Comarca de Molina, con una inversión de 1.360.615 euros

El Gobierno regional ha generado en dos años 277 oportunidades de empleo en la Comarca de Molina de Aragón, a través de diferentes acciones impulsadas desde el Ejecutivo de Castilla-La Mancha. Para ello, la inversión realizada ha sido de 1.360.615 euros que, tal y como explica el delegado de la Junta en la Comarca de Molina, Alfredo Barra, “ha servido para ofrecer una oportunidad de empleo a personas que llevaban mucho tiempo en el paro, para fijar población y, a la vez, para mejorar los municipios y los servicios que recibe el conjunto de la ciudadanía”.

Alfredo Barra ha visitado junto al director provincial de Economía, Empresas y Empleo, Santiago Baeza, el Taller de Empleo que actualmente se lleva a cabo en Molina de Aragón bajo el título ‘Renovando el reciclaje en Molina’ y en el que participan 8 alumnos y dos personas más en labores de dirección y docencia. Durante la visita, ha destacado la “fuerte apuesta” realizada por el Gobierno regional en la Comarca de Molina de Aragón, “en uno de los sectores que más importancia tiene en esta zona, como es la generación de oportunidades de empleo”.

Alfredo Barra ha recordado que en estos dos años de legislatura el Gobierno regional ha invertido en Molina de Aragón 150.764 euros en dos talleres de empleo, en los que han participado 20 personas, 16 alumnos y 4 más en labores de docencia y dirección.

Además, a través del Plan Extraordinario por el Empleo impulsado por el Gobierno regional y al que se han sumado todas las diputaciones provinciales excepto la de Cuenca, en estos dos años se han realizado 257 contratos en la Comarca de Molina, fundamentalmente a personas desempleadas de larga duración que no cobraban prestación. “Gracias a estas contrataciones, se ha mejorado la vida de las personas beneficiarias del Plan y, además, se han realizado labores de mejora de colegios, consultorios, zonas verdes, aceras o calzadas y acciones de promoción turística o de atención al ciudadano en municipios muy pequeños que, de no haber sido por este Plan, no habrían tenido la oportunidad de acometer”, señala Alfredo Barra.

El Plan Extraordinario por el Empleo ha llegado a 58 municipios de la Comarca de Molina de Aragón de manera directa, que ascienden a 77 si se tiene en cuenta aquellos que se han beneficiado de este Plan a través de las Mancomunidades que se han adherido a él (La Sexma del Pedregal, Campo-Mesa, Municipios de la Sierra y Río Gallo). En total, la inversión movilizada a través de este Plan en la Comarca ha ascendido en estos dos años a 1.209.850 euros.