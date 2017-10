El Gobierno regional advierte sobre la adquisición de artículos para la celebración de Halloween

En Castilla-La Mancha, a lo largo del presente año se han notificado un total de 143 alertas relacionadas con disfraces y se han retirado del mercado 1.036 productos como disfraces, caretas o máscaras, por no cumplir con los requisitos de resistencia a la transmisión de la llama -al no estar elaborados con telas o materiales ignífugos- o, en el caso de artículos para la población infantil, porque tengan lazos o cordones en cabeza o cuello que pudieran enredarse provocando la asfixia.



Coincidiendo con esta celebración, desde la Consejería de Sanidad y a través de su Dirección General de Salud Pública y Consumo, se aconseja tener en cuenta una serie de recomendaciones a las personas consumidoras que vayan a comprar productos relacionados con fiestas de Halloween, en la víspera del Día de Todos los Santos en Castilla-La Mancha.



En este sentido, a la hora de adquirir un disfraz es importante tener en cuenta que este artículo debe disponer de su correspondiente etiquetado en el que figure al menos el nombre, la dirección y CIF del comerciante o importador o responsable del producto; además, si está fabricado en España figurará el número de registro industrial del fabricante.



El comprador debe comprobar que figure la composición textil; si el disfraz está destinado a menores de 14 años tiene la consideración de juguete, por lo que debe indicar además una serie de advertencias de seguridad y, especialmente, aquella que indica si el juguete es adecuado para menores de 36 meses y el motivo por el que no lo es, en su caso, debiendo figurar siempre el marcado CE, con el que el fabricante informa de que cumple con todas las normas de seguridad.



Además, si la prenda es para menores de siete años no podrá llevar cordones ni cuerdas, ya sean decorativas o funcionales, en la zona del cuello. En el caso de las máscaras, éstas han de disponer de aberturas que permitan la ventilación e impidan situaciones de asfixia; también, tanto los disfraces como las máscaras y pelucas deben ser resistentes al fuego, por lo que deberán estar elaborados con materiales ignífugos, como pueden ser el nylon o el poliéster.



En cuanto a las pinturas y cosméticos, deben informar detalladamente de la composición en su etiquetado. No obstante, para pieles sensibles se recomienda no utilizar pinturas y cosméticos de origen desconocido o de bajo precio, pues pueden ocasionar reacciones cutáneas adversas, e incluso dermatitis de contacto. Como precaución se puede aplicar el producto en una pequeña proporción en alguna parte del cuerpo -el dorso de la mano, por ejemplo- para aplicarlo después con normalidad si al cabo de un corto espacio de tiempo se comprueba que no ha producido efecto adverso alguno.



Fiestas organizadas



En relación con las fiestas organizadas, es aconsejable asegurarse de que cuentan con las oportunas autorizaciones. Hay que recordar que se debe conservar las entradas para hacer uso de ellas en caso de reclamación. Si se han adquirido por Internet, debe asegurarse de que la página web donde se han comprado es segura -lo que podrá comprobarse si en la URL figura https:, o bien, un candado cerrado- y fiable, evitando así posibles fraudes en su adquisición, y ubicar mentalmente las salidas de emergencia al acceder al local.



Por último, se recomienda solicitar las hojas de reclamaciones en caso de disconformidad con los servicios prestados, ya que en todos los establecimientos existe la obligación de tenerlas a disposición de los consumidores y usuarios. Los organizadores deben contar con un seguro de responsabilidad civil para la cobertura de daños por accidente de los clientes.