El Gobierno regional reitera su compromiso con la igualdad para "hacer visibles a las mujeres"

El Gobierno regional reitera su compromiso por la igualdad para “hacer visibles” a las mujeres en todos los ámbitos de la vida, como ha señalado hoy la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, durante el acto institucional celebrado con motivo del Día Internacional de las Mujeres en Albacete y que ha estado presidido por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.



Martínez ha insistido en la importancia que supone la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y ha subrayado que “no pedimos que nos cedan nada, lo que reclamamos es algo que es nuestro, y que consigue poder conjugar uno de los verbos más bonitos que existe, que es el de compartir”.



La directora del Instituto de la Mujer ha destacado que para dar esa visibilidad “tan necesaria” el Ejecutivo autonómico, por primera vez, ha incluido la perspectiva de género en el Proyecto de Presupuestos de Castilla-La Mancha, así como la puesta en marcha de un Plan de Empleo en el que el 52 por ciento de las contrataciones han sido mujeres.



Araceli Martínez ha puesto en valor el lema de la campaña de este año, con motivo de esta efeméride, ‘Nos hacemos visibles’ indicando que “la visibilidad no surge espontáneamente y nos hacemos visibles una a una y las unas a las otras”. Además, ha aseverado que esta visibilidad “implica reconocimiento para sumar nuestras aportaciones al progreso, a la sociedad y a disfrutar plenamente de nuestros derechos”.



Por otro lado, la directora del Instituto de la Mujer ha destacado el machismo como “una de las discriminaciones más habituales” que sufren las mujeres y que se manifiesta en pensamientos, comportamientos, actitudes y que en ocasiones desembocan en el “tremendo problema” que es la violencia de género.



En este sentido, ha añadido que la violencia de género es un desgarro que “nos conmueve y nos indigna, pero que no se puede limitar a los minutos de silencio o a una frase de condolencias” pues se debe apostar por actuar antes de que se produzca, a través de la prevención, sensibilización y concienciación, además de trabajar por la equidad entre las mujeres y hombres y no encontrar ningún obstáculo en el desarrollo personal, social y profesional de las mujeres.



La directora del Instituto de la Mujer ha tenido un recuerdo para todas las mujeres “que han sido olvidadas pero que hicieron historia” como Luisa de Medrano, Luisa Sigea o Leonor Serrano Pablo entre otras, a las que desde el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha se está reconociendo “bautizando recursos” con el nombre de las mismas.