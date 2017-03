El Isover Azuqueca destituye a Marino Rodríguez | AMPLIACIÓN

La directiva del club azudense, reunida en la noche del pasado lunes, tomaba la decisión de destituir tanto a Marino Rodríguez como a su ayudante Javier López, que han estado al frente del banquillo rojinegro desde el inicio de la presente temporada.

Así lo ha hecho público en un comunicado en el que, no obstante, se destaca y agradece “el trabajo y la dedicación de Marino y Javier durante toda la temporada”, y les desean “la mejor de las suertes en sus proyectos personales y profesionales tanto presentes como futuros”.

El presidente del club, Manuel Pérez señalaba a Nueva Alcarria que “a veces hay que tomar decisiones difíciles, pero siempre buscando el beneficio del club. Nos podremos equivocar, por supuesto, pero siempre lo hacemos mirando por el club”.

Marino Rodríguez

El ya exentrenador rojinegro, en declaraciones a Nueva Alcarria, aseguraba no estar sorprendido ante la decisión de la directiva: “Desde el minuto uno, no he sentido el apoyo de la gente que había alrededor del equipo”. Además, se mostraba “muy orgulloso” del trabajo realizado y sobre todo “del juego que ha desplegado el equipo”. Marino también habla de la plantilla destacando que “los jugadores han ido a muerte con lo que trabajábamos”.

Marino deja el banquillo tras dos derrotas consecutivas, con el equipo situado en sexta posición, con 14 victorias y 8 partidos perdidos, en una temporada en la que ha hecho que el Basket Azuqueca aparezca entre los grandes de la Liga EBA. De hecho, en su feudo solo ha perdido un partido y ha firmado una racha de seis victorias consecutivas.

En los próximos días el club azudense anunciará el nombre del sustituto de Marino Rodríguez.