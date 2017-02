El Pleno de Azuqueca reclama por unanimidad un mejor servicio de los trenes de Cercanías

El Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha aprobado por unanimidad en el Pleno celebrado este 23 de febrero una moción en la que se reclama un mejor servicio en los trenes de Cercanías de la línea C2, la que une Guadalajara con Madrid. En el texto del acuerdo se denuncia el deterioro que viene experimentando y se exige "un transporte colectivo de calidad" y que responda a las necesidades de los usuarios. La propuesta parte de una moción del grupo municipal Socialista a la que se incorporaron después los grupos del PP y de Ciudadanos y la concejala No Adscrita. Durante el debate, se ha sumado también el grupo municipal de IU-Ahora Azuqueca, una vez que se han incorporado al texto sus aportaciones.

El acuerdo reclama el aumento de la frecuencia de trenes, que se adopten medidas para recuperar la puntualidad, que se pongan unidades de mayor capacidad, mejoras en la accesibilidad de las estaciones y de los trenes, la adecuación de baños públicos en la estación de Azuqueca y limpieza en los aseos de los trenes y la construcción de una rampa de acceso al andén. También se reclama el arreglo del vallado a lo largo de todo el recorrido de la vía del tren por Azuqueca, que se informe puntualmente a los usuarios sobre las incidencias y que se mantengan en buen estado las pantallas y los paneles informativos de las estaciones, así como que se instalen bancos.

También se ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el grupo municipal IU-Ahora Azuqueca a propuesta de Amnistía Internacional para que el gobierno de España cumpla con el compromiso que adquirió para la reubicación de personas refugiadas.

Todos los concejales han apoyado también la moción presentada a instancias del Consejo Local de Igualdad con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. En el texto, se reclama el refuerzo de medidas, recursos y actuaciones contra la violencia de género, y se aboga por un pacto nacional por la conciliación, la corresponsabilidad y la racionalización de horarios. Como es habitual, los asistentes al Pleno han guardado un minuto de silencio al inicio de la sesión para condenar la violencia de género, que se ha cobrado diez víctimas en el último mes, desde el pleno ordinario del 26 de enero.

Mociones rechazadas

No han salido adelante las dos mociones presentadas por el PP al Pleno. La primera de ellas, sobre el acceso a la información de los miembros de la Corporación, ha contado con el apoyo del grupo proponente y de Ciudadanos e IU-Ahora Azuqueca, mientras el grupo Socialista ha votado en contra y la edil No Adscrita se ha abstenido. La segunda moción del PP, sobre el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, ha contado con el apoyo de los ediles populares, de IU-Ahora Azuqueca y de la concejala No Adscrita, mientras el grupo Socialista ha votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido.

También ha sido rechazada la propuesta de Ciudadanos para la creación de un pliego de condiciones para la contratación de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Azuqueca. Han respaldado la moción todos los ediles de la oposición y han votado en contra los concejales del grupo Socialista. El voto de calidad del alcalde ha rechazado la propuesta.

La misma relación de votos se ha producido ante la moción presentada por IU para que se dé cumplimiento al acuerdo plenario de creación de una bolsa de vivienda en alquiler, gestionada de manera pública, para familias que sufran ejecuciones hipotecarias. El grupo municipal socialista ha reiterado su adhesión al acuerdo plenario del 9 de junio para abordar este asunto.

Renuncia de Itzíar Solozábal

El alcalde ha dado cuenta al Pleno del escrito de renuncia al cargo de concejala presentado por Itziar Solozábal alegando motivos de carácter laboral. Solozábal ha formado parte del grupo municipal del PP hasta el momento, en cuya candidatura ocupó en número dos en las elecciones municipales de 2015. La siguiente persona en la candidatura de esta formación es Sara Reguilón Vázquez, según ha explicado el primer edil ante el Pleno.