El PP de Azuqueca critica que no se baje la plusvalía

El Equipo de Gobierno socialista del Ayuntamiento de Azuqueca ha rechazado la moción del Grupo Popular en la que se pedía ajustar el pago de la Plusvalía a la situación actual del mercado, evitando gravar en exceso aquellas transacciones en las que se no ha producido un incremento real del valor del inmueble o que el aumento –cuando exista- es inferior a la base imponible que se está aplicando. Además, el alcalde y los suyos también se niegan a estudiar la fórmula para devolver al dinero a todos aquellos que hayan sufrido esa injusticia durante los cuatro últimos años.

La propuesta del PP, basada en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional solo contó con el apoyo de los concejales de Izquierda Unida y la concejala no adscrita, "mientras que el alcalde y los concejales del PSOE votaron a favor de que se siga pagando la Plusvalía, aunque el contribuyente haya perdido dinero en la transmisión".

Los populares, que critican que una vez más en la web municipal se ofrece información “incompleta y sesgada” sobre el Pleno evitando explicar el objetivo que se perseguía con la moción, reprochan también la postura de los concejales de Ciudadanos, que se abstuvieron en la votación de un tema tan importante, “que perjudica enormemente a muchos ciudadanos”.

En este sentido, la portavoz del Grupo Popular, Aure Hormaechea, señala que “los concejales de Ciudadanos se convirtieron en cómplices del gobierno de Blanco, absteniéndose por un motivo tan peregrino como la no admisión de una transaccional suya que, en esencia, decía lo mismo que la del PP, solo que redactada en otros términos. Sin embargo, les interesaba más el chantaje de obtener rédito político que el apoyar el que no se siga cobrando injustamente la Plusvalía. Es evidente que a Ciudadanos de Azuqueca les interesa más la fotografía que la ciudadanía”, reprochan los populares.

“No les importó que el Tribunal Constitucional haya fallado que se declaran inconstitucionales y nulos los artículos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que someten a tributación situaciones en la que no existe incremento de valor”, lamentan desde el Grupo Popular de Azuqueca, señalando además que el tema de la Plusvalía es “un clamor en el Congreso, los ayuntamientos, la prensa e internet, pero a los socialistas azudenses no les importa que hasta sus propios compañeros del Grupo Socialista en el Congreso hayan pedido la reforma de este impuesto, que califican de injusto”. En cuando a la postura de Ciudadanos, el PP reprocha a los concejales que no apoyen en Azuqueca una moción que en términos similares están presentado y reclamando sus compañeros de partido en muchos ayuntamientos españoles.

“Aunque estamos seguros de que más bien pronto que tarde van a tener que rectificar su postura, de momento, gracias al PSOE y a Ciudadanos, mañana, la próxima semana o el mes que viene, cuando una persona tenga que vender un piso en Azuqueca perdiendo 30 o 40 mil euros, encima tendrá que pagar al Ayuntamiento un impuesto por un beneficio que no ha existido, y no podrá ni defenderse”, lamentan los populares.