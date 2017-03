El PSOE lleva el caso de Yolanda Ramírez a los tribunales

El portavoz del Grupo Socialista, Julio García, ha anunciado que en los próximos días se emprenderán acciones judiciales por el caso de transfuguismo ocurrido en la Diputación. Así lo ha desvelado tras constatar que el recurso de reposición presentado ante la propia Corporación va a ser desestimado por el Equipo de Gobierno del PP y por la diputada tránsfuga, Yolanda Ramírez, en el Pleno convocado para hoy, viernes.

El Grupo Socialista pedía que se echara atrás el acuerdo aprobado también en Pleno a finales del pasado mes de enero, que materializó “la compra” del voto de Ramírez otorgándole una dedicación exclusiva de 50.000 euros anuales. “Lo cierto es que no esperábamos otra cosa de los protagonistas, promotores y ejecutores de este pacto antidemocrático e indecente”, señaló García. Por eso, presentará un recurso contencioso-administrativo, aunque no descarta otras medidas judiciales. “En el ámbito político estamos ante un clarísimo caso de corrupción, ante uno de los mayores escándalos políticos de la provincia en los últimos 20 años (...) Además de violar el Pacto Antitransfuguismo, se han vulnerado también leyes, normas, y se ha hecho a sabiendas”.

Según García, se ha infringido la ley de Bases de Régimen Local y tampoco se ha cumplido el Reglamento de la Diputación, reformado en 2005 para regular la situación de los diputados provinciales no adscritos. A todo ello se une el quebrantamiento del Código de Buen Gobierno, incluido en el Plan de Transparencia aprobado por el Pleno de la Diputación en 2015.