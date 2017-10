El PSOE plantea alternativas para evitar la vivienda privada del duque en el palacio del Infantado

La senadora Riansares Serrano admite que debe cumplirse la sentencia que le da ese derecho, pero propone opciones que no atentan contra el uso público del edificio

La senadora del PSOE de Guadalajara, Riansares Serrano, ha anunciado la presentación de sendas iniciativas en el Congreso de los Diputados y en el Senado para instar al Gobierno de Mariano Rajoy a que “reconsidere” la construcción de una vivienda para uso privado del duque en el interior del palacio del Infantado tal como la ha proyectado. Aunque ha asegurado que debe acatarse la sentencia judicial que reconoce ese derecho, ha subrayado que en ella tan solo se establece la obligación de “reservar unos espacios para ser habitados de manera ocasional y para archivo familiar, pero en ningún caso habla de las características que debe tener”.

Sin embargo, la intención del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es construir un dúplex de 400 metros cuadrados, con un salón de más de cien metros cuadrados, dos habitaciones de 30 metros cuadrados cada una y un espacio diáfano de más de 80 metros cuadrados. A ello se añade un acceso propio con escalera y ascensor, valorado en 30.000 euros. El coste estimado de toda la vivienda rondaría los 500.000 euros.

“Lo que queremos es que se negocie con el duque del Infantado y con su familia el cumplimiento de la sentencia en sus justos términos, teniendo en cuenta la priorización del uso público del palacio. Esto podría pasar incluso por no construir la vivienda en el propio palacio, sino dentro del recinto, pero en otro lugar, o hacerlo en otro inmueble de la ciudad o incluso acordar una compensación económica”, ha señalado la senadora socialista.

Uso público para la cultura

“El palacio del Infantado es el edificio más emblemático de Guadalajara y tiene que tener un uso público para que lo disfrute la ciudadanía. Tiene que ser un centro de cultura donde se sigan escuchando los cuentos del maratón o los versos del Tenorio. Queremos que esto siga siendo así y creemos que eso es incompatible con una vivienda privada dentro del edificio”, ha agregado.

En todo caso, la senadora socialista también ha pedido nuevos detalles sobre el desarrollo del proyecto de ejecución de la vivienda proyectada por el Ministerio, aunque aún no ha tenido contestación. “Por tanto, no sabemos si está avanzando”, ha indicado.

Por otro lado, ha manifestado que el PSOE no comparte la propuesta formulada en el Senado por Podemos para que la sentencia se cumpla mediante la cesión al duque de una de las antiguas viviendas que existían en el palacio para uso de los responsables de la Biblioteca y del Archivo Provincial. “En primer lugar, porque no ya existen. Quien habla de ellas desconoce la situación real. Es verdad que las hubo, pero desde que se marcharon sus ocupantes no están operativas, y ahora mismo lo que hay allí es el taller de restauración del Museo Provincial”, ha explicado.

Según ha indicado, esas dependencias se encuentran ubicadas en el corazón del palacio, en la parte histórica a la que se accede por el Patio de los Leones. “De manera que sería un problema importante y perjudicaría gravemente los intereses del uso público del edificio al interferir en las actividades y en la circulación del Museo”, ha advertido.