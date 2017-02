El PSOE reclama al Ayuntamiento la ejecución del segundo acceso al Hospital

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Daniel Jiménez, ha indicado que el equipo de Gobierno municipal envió una solicitud al Ministerio de Fomento para conectar la vía de servicio de la A-2, a la altura del complejo Fuente de la Niña, en marzo de 2016. El ministerio reclamó una serie de documentación, como un estudio de tráfico, representación gráfica del itinerario, etc., para poder autorizar la conexión y “a día de hoy no está preparada”, critica Jiménez, quien no considera adecuado que ahora se traslade el problema a otra administración, en referencia a la Junta de Comunidades.

Recuerda que el Gobierno regional está actuando dentro del recinto sanitario y el Ayuntamiento debe hacerlo fuera de este, insiste.

El problema del acceso al hospital no es nuevo y la posibilidad de un segundo acceso tampoco, indica Jiménez, pero con la apertura del nuevo aparcamiento se intensificará el tráfico, sostiene el portavoz socialista.

Daniel Jiménez subraya que este asunto no debería ser asunto de polémica “pero una vez más Román busca elementos de confrontación con la Junta de Comunidades”, y achaca el problema a la “falta de dedicación del alcalde”.