El PSOE señala que los contratos municipales cuyo valor supere los 15 millones no pasarán por Junta Local

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara ha criticado la maniobra con la que el Alcalde “ha dado instrucción a los órganos gestores municipales para que los expedientes de las empresas que prestan servicios en capital sean remitidos directamente a su despacho sin pasar por la Junta de Gobierno Local, de la que no puede apartar al resto de partidos por su acuerdo de investidura con Ciudadanos”. De esta forma, según ha explicado Daniel Jiménez, Román aparta a los grupos de la oposición de los “asuntos más importantes y espinosos de la ciudad, decidiendo en exclusiva sobre expedientes de contratos cuyo volumen de gasto supera los 15 millones de euros al año”.

Con esta decisión el gobierno del PP no incumple la legalidad pero sí contribuye a que la gestión municipal sea cada vez más opaca. “Esta información ya no va a estar disponible para la ciudadanía a través del portal web y tampoco vamos a poder conocerla de forma directa y periódica el resto de grupos. Opacidad total por tanto en cuanto a la gestión del servicio de autobuses, sobre el grado de cumplimiento de la empresa que lleva el alumbrado público, la limpieza, el mantenimiento de zonas verdes o la ejecución de las obras”, ha citado como ejemplos Daniel Jiménez para denunciar “el claro retroceso en materia de transparencia”.

A partir de ahora el resto de grupos políticos del Ayuntamiento tendrá que solicitar por escrito al Alcalde información relativa al contenido de los expedientes que ya no pasarán por Junta de Gobierno y, como lamenta el portavoz socialista, “la propia experiencia en esta rutina demuestra que no accederemos a toda esa documentación porque Román incumple sistemáticamente la obligación de informarnos”.

Román ningunea al portavoz de Ciudadanos como presidente de la Comisión de Transparencia

Daniel Jiménez ha insistido en que, a pesar de los titulares en prensa, Román sigue gobernando de forma poco transparente. Prueba de ello es que el PSOE “lleva toda la legislatura pendiente de que el Alcalde le entregue la memoria de gasto sobre los grandes acontecimientos deportivos, la memoria del Centro Acuático, las actas de las comisiones de seguimiento de los principales servicios públicos municipales o el informe completo sobre el transporte urbano”.

“Nos consta que el presidente de la Comisión de Transparencia y portavoz del Grupo de Ciudadanos, Alejandro Ruiz, ha requerido a Román por escrito en varias ocasiones que nos facilite toda esta información pero no nos han dado nada”, ha denunciado Jiménez, poniendo de relieve “el ninguneo y la burla del PP” al partido Ciudadanos.

A juicio del portavoz del PSOE, estos hechos con los que Antonio Román “obstaculiza gravemente el funcionamiento transparente del Ayuntamiento” contrastan con la propuesta que el equipo de Gobierno somete al próximo pleno para la aprobación de la adhesión a un convenio sobre buen gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). “Demuestra por tanto que el PP solo busca un titular más en materia de transparencia”, ha sentenciado.

Daniel Jiménez ha pedido “que el Alcalde rectifique esta decisión” para que la Junta de Gobierno Local no quede al margen de los principales asuntos de Guadalajara ya que “es mucho mejor que seis, siete u ocho personas vean los expedientes antes de ser aprobados y ordenado el gasto y no solo Román en su despacho”.

El Ayuntamiento de Guadalajara no se suma al Plan de Empleo de la Junta

El portavoz del PSOE ha aprovechado su comparecencia ante los medios de comunicación para lamentar “el grave desprecio a los parados de la Capital por parte de Román”, después de conocer la decisión del equipo de Gobierno de no presentar ninguna solicitud a la convocatoria del Plan Extraordinario de Empleo del Gobierno regional para 2017.

“Las solicitudes de ayuntamientos gobernados por el PP como Jadraque, Atienza o Sigüenza –cuyo alcalde, José Manuel Latre, es también presidente de la Diputación- demuestran que la decisión de no ayudar a los parados de Guadalajara es personal de Antonio Román y no del Partido Popular”, lamenta Jiménez.

Muy por debajo de sus posibilidades, el Ayuntamiento de Guadalajara participó en la convocatoria del pasado año con un total de 28 ofertas que sirvieron para que parados de larga duración con una necesidad de empleo inmediata, se asegurasen ingresos para sus familias “y el pan y el techo que algunos no tenían”. Jiménez pide a Román que que “ya que no se dedica en plenitud a Guadalajara no suponga un estorbo para los desempleados y desempleadas” y que “abandone su responsabilidad pública para que otras personas la asuman de una manera digna, ejemplar y cercana a los que más sufren, que son los desempleados que llevan años sin poder tener un empleo a pesar de querer trabajar”.

Daniel Jiménez ha querido insistir en que destinar fondos del Ayuntamiento de Guadalajara para políticas y planes de empleo propios “no es ni debe ser incompatible” con la utilización efectiva de la importante herramienta que supone el Plan de Empleo del Gobierno regional. “Son necesarios ambos”, ha apuntado.