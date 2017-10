García-Page celebra los buenos datos de la última EPA

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado hoy los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) “que nos coloca como una de las Comunidades Autónomas que más esfuerzo está realizando y mejores resultados está consiguiendo en el empleo”. El paro ha descendido en la región en 38.300 personas, el 41 por ciento mujeres (15.800), lo que supone un descenso del 17,4 por ciento y nos convierte en la región donde más bajó el paro en este trimestre.



García-Page, quien se ha mostrado hoy como “una de las personas más felices de la región”, ha recordado su propósito de “darle la vuelta a la tortilla del paro” desde que llegó a la Presidencia regional, y ha asegurado que ya hemos eliminado 50.000 parados de la anterior legislatura y otros 36.000 que se encontró Cospedal. “Así, tenemos 86.000 parados menos en una región que está encabezando los rankings en generación de empleo” y lo hace además acertando el tiro, es decir, “aliviando el paro que más duele”.



Durante la inauguración este viernes del Centro de Educación Especial de Esquivias (Toledo), un acto en el que ha estado acompañado por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, el presidente regional ha recordado que hace dos años “nos encontramos miles de familias con todos sus miembros en paro y hemos reducido el desempleo de larga duración un 40%, más que nadie en España, y el paro juvenil, que estaba en el 59%, lo hemos reducido 21 puntos”.



Por otro lado, García-Page ha puesto el acento en el “concepto vocacional” que tiene que impregnar la labor diaria de los docentes, y se ha referido a la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 1.030 plazas para el sistema educativo que se va a convocar en noviembre, con la que iremos cubriendo “la expansión que estamos teniendo en el conjunto del sistema educativo”. En este sentido, ha conminado a la Consejería de Educación a que “pegue un cambio” de acuerdo con los sindicatos, para que consigamos ser capaces de cubrir las plazas de profesores que existen actualmente en la Región.



Todos estamos afectados por el desafío soberanista



El jefe del Ejecutivo regional ha confesado “tener que sujetar” su satisfacción por el momento político que vive actualmente el país. “Hay quien ve la batalla de los egoístas independentistas de Cataluña como un espectáculo de televisión o un problema estrictamente jurídico, pero que no se engañen, porque el independentismo que ha aflorado a partir de la crisis y que se ha sumado al que ya existía, tiene una raíz egoísta y todos estaremos afectados el día de mañana en nuestra financiación y en nuestros derechos”, ha advertido.



Asimismo, ha asegurado que no podemos permanecer “de brazos cruzados” ante el desafío independentista y, a pesar de entender que haya grupos políticos, sindicatos o asociaciones que reclamen la independencia, se ha mostrado contrario a que una institución como el Gobierno catalán, “que tiene la misma legitimidad que nosotros gracias a la Constitución”, utilice los recursos constitucionales para atacar a la propia norma. “Eso va más allá de la derecha y la izquierda”, ha criticado.



Finalmente, ha sentenciado que, sin la cantidad de dinero que ha llegado desde Europa y sin la operatividad del sistema de distribución de rentas y fiscal que hay en España, “colegios como éste no serían posibles”.



Archivado el expediente por el incendio de Seseña



En otro orden de cosas, el presidente García-Page se ha referido al incendio de neumáticos acaecido en el entorno de Seseña hace un año que, según sus propias palabras, “se abordó con un nivel de eficacia que merece un reconocimiento para todo el cuerpo técnico y de bomberos que lo desarrolló”.



En este sentido, ha anunciado que la Unión Europea acaba de archivar el expediente que se abrió con ocasión de este siniestro, porque todas las explicaciones técnicas y profesionales que tenían que darse “ya están dadas”.