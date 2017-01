Guadalajara da el primer paso para crear su propia estrategia para mitigar el cambio climático

El Ayuntamiento de Guadalajara ha dado el primer paso para crear una Estrategia Local para mitigar el Cambio Climático, realizando un diagnóstico medioambiental de la ciudad, que hoy ha sido presentado por el alcalde, Antonio Román.

Se trata, según ha manifestado, de un “compromiso político”. “El cambio climático requiere de la adopción de medidas a nivel global y también local. Es lo que pretendemos en Guadalajara. Por eso, para la elaboración de esa Estrategia Local, queremos contar con todos los grupos políticos, dado que las medidas que incluya trascenderán a más de un mandato”.

El diagnóstico, elaborado por el CI3 junto a los técnicos municipales, empresas proveedoras de servicios urbanos y asociaciones ambientales y cooperativas de consumo, contiene un cálculo de la huella de carbono en Guadalajara que permite cuantificar la cantidad total de emisiones que son causadas directa o indirectamente por distintos agentes. De esta forma -ha señalado Román- “podremos definir medidas, políticas y actuaciones para mitigar el efecto de las emisiones y aumentar la acción contra el cambio climático a nivel local”.

El Diagnóstico se estructura en tres módulos: Inventario y situación actual (se analizan los principales focos emisores de gases efecto invernadero), riesgos climáticos (se evalúa el impacto de los previsibles cambios del clima) y estudios participativos.

El diagnóstico arroja datos de interés que servirán de base para la elaboración de la Estrategia Local. Por ejemplo, el consumo energía anual derivada del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua, es equivalente a 2.336,4 Tn de CO2. La principal medida que ya se está llevando a cabo para reducir las emisiones es la quema de metano, mediante un proceso de cogeneración, que genera el 30% del total de la energía consumida, principalmente, por la depuradora. Además, tal y como ha destacado el alcalde, se ha reducido la cantidad de agua que se compra a la MAS (de 10 millones de m3 se ha pasado a los 7,5 millones) y las pérdidas de agua se han reducido en un 20%.

Otro de los focos emisores de CO2 más significativo es el alumbrado público, pero gracias a la incorporación, en el último año, de tecnología LED y de un sistema de telecontrol de la luminosidad, las previsiones de ahorro energético son del 68,78%. Esto se traducirá en el “trabajo” que realizan anualmente un millón de árboles.

En cuanto a los edificios municipales, su principal foco emisor de CO2 procede de la energía eléctrica consumida (3.498 Tn de CO2 en los 87.930 m2 auditados). El uso de energías renovables es reducido y, aunque las instalaciones deportivas, ornamentales y monumentales son objeto de continuos proyectos pilotos para reducir el consumo, lo cierto es que “hay mucho que mejorar” en este ámbito. Román ha recordado que la eficiencia energética es una cuestión que se tiene presente en la redacción de nuevos proyectos municipales. De hecho, es uno de los pilares del futuro complejo deportivo “Fuente de la Niña”.

Los edificios residenciales tienen un peso importante en las emisiones de GEI asociadas al consumo de la energía (398.854.478 kWh/año). El Ayuntamiento está estudiando la viabilidad de aplicar en Guadalajara un proyecto de creación de “calefacción de distrito” por biomasa, que afectaría a unos 6.000 vecinos.

Por otro lado, el 74% de los vehículos del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos utilizan energías alternativas, lo que ha conllevado una reducción de hasta el 15% del combustible y de CO2, agua y ruido. Además, se incidirá, por parte del consistorio en la plantación de más árboles en la ciudad. Aunque contamos con 27,05 m2 de zonas verdes por habitante, el presupuesto de 2017 contempla una partida de 30.000 euros para dichas plantaciones, dado que “los árboles son el principal sumidero de CO2”.

Guadalajara cuenta con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible con importantes acciones para la mitigación del efecto del cambio climático, que tiene como principal fuente emisora los desplazamientos del parque de vehículos (85.100 Tn de CO2). Se estima una reducción del 10,23% en las emisiones de CO2 para 2021. El fomento del transporte público y las bonificaciones por los vehículos menos contaminantes, son algunas de las medidas que podría contener la futura Estrategia Local.

En cuanto a los autobuses urbanos, la mayoría son de Gas Natural Comprimido, por lo que se ha reducido considerablemente el consumo energético y económico del servicio. Actualmente, el parque móvil municipal está en proceso de renovación por vehículos ecológicos.

Antonio Román ha concluido señalando que “aunque la situación de partida de Guadalajara no es mala con respecto a la lucha contra el cambio climático, sí es mejorable”. “Hay sectores donde estamos a un buen nivel, como agua, alumbrado público y parques y jardines. Otros en los que aún podemos mejorar y tenemos margen de mejora, como limpieza viaria, movilidad y transporte urbano. Y finalmente aquellos en los que necesariamente tenemos que mejorar, como la eficiencia de los edificios municipales y residenciales. No obstante, el Ayuntamiento no es el único que debe adoptar medidas; también los ciudadanos deben sensibilizarse con la situación porque las decisiones que tomen hoy pueden influir en el futuro de nuestra ciudad y planeta”.

Una vez realizado este diagnóstico, la siguiente fase será elaborar durante 2017 la Estrategia local para mitigar el Cambio Climático.