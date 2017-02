Guadalajara, entre los más damnificados por el colapso en el sistema de cita previa del DNI

Los ciudadanos de Toledo y Guadalajara se encuentran "entre los más damnificados por el colapso en el sistema de cita previa para DNI y pasaporte" ya que tendrán que esperar hasta finales de marzo (entre el día 26 y el 30) y el mes de abril, respectivamente, para poder renovarse estos documentos, según ha apuntado CCOO.

En una nota de prensa, el sindicato ha denunciado este miércoles que "un año después de que empezara el colapso, se mantiene la saturación del sistema de cita previa en la mayoría de las provincias españolas", y ciudades como Madrid, Guadalajara, Cádiz o Vitoria dan cita previa para primeros de abril si se solicita ahora.

"Entre el 26 y el 30 de marzo se encuentran Toledo capital; Mérida (Badajoz); el resto de las oficinas de la provincia de Sevilla, Castelló, y un largo etcétera", ha denunciado el responsable de la Sección Sindical de CCOO del Ministerio del Interior, Fernando García.

En este sentido, García ha recalcado que CCOO lleva "un año pidiendo una Oferta de Empleo Público excepcional para cubrir las más de 1.200 plazas vacantes de personal funcionario no policial que, en su opinión, "vendrían a duplicar la ocupación actual en las oficinas de expedición de documentación".

"Hace meses la Policía Nacional solicitó a Hacienda la incorporación de 504 funcionarios, sin que se haya vuelto a tener noticias al respecto", ha subrayado García, que ha reprochado que "tampoco llega ese refuerzo mediante horas extraordinarias, una medida que se anunció en noviembre y que, lejos de aumentarse, se están reduciendo y eliminando de las oficinas con menos de un mes de espera en la cita previa".

Para el representante sindical esta situación se trata de "un disparate" ya que, a su juicio, "un retraso de un mes en este servicio es intolerable, más cuando la propia Policía establece como normal un plazo de 15 días de demora".

Asimismo, CCOO ha criticado "la última idea de aumentar las citas de 4 a 5 cada hora, algo que anunciaron en diciembre y que se implantará a finales del mes de marzo" y que reducirá, según García, el tiempo que el personal público dedica a cada documento "de los 15 a los 12 minutos".

"Cada expedición requiere unos diez minutos si todo va bien: el ciudadano llega rápido a la mesa y no surge ningún problema. Pero si le falta documentación, fotografía o no trae el importe de la tasa, el tiempo necesario es mayor, por no hablar de los casos complicados, que requerirán citar a esa persona en otro momento para poder ser atendida", ha manifestado al respecto de esta medida el representantes sindical en el Ministerio.

ADVERTENCIA SOBRE "EXTERNALIZACIÓN O PRIVATIZACIÓN" DEL SERVICIO

"Estas circunstancias están ahondando más en el deterioro de este servicio público, un proceso que suele llevar a lo que la Administración llama 'externalización' del servicio y que en CCOO traducimos como privatización, algo que debía ser impensable cuando hablamos del documento que acredita la identidad ante la Administración y que contiene todos nuestros datos de filiación", ha advertido García.

También se ha referido a la medida anunciada acerca del permiso de renovar el día en los últimos seis meses de vigencia en lugar de los 90 días actuales, un procedimiento sobre el que CCOO ha precisado que solo será efectivo para residentes en el extranjero y duplicados por deterioro, extravío o sustracción.

Además, CCOO ha lamentado la "política de enchufes que ciertos responsables policiales en los equipos de DNI", una situación que recuerda ya han denunciado en varias ocasiones ante los gestores de este órgano en el Ministerio del Interior.