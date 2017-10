Guarinos considera que "Page es indigno del cargo que representa y su palabra no vale nada"

La presidenta del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha reprochado a Page su hipocresía durante el Debate sobre el Estado de la Región. “Han sido dos años y medio de mentiras; de políticas radicales, que han evidenciado su incapacidad para gobernar esta región y que esta región le viene muy grande. Su gobierno social-comunista es el principal problema que tenemos los castellano-manchegos y por eso la mejor solución es que se marche”.

Guarinos ha comenzado su intervención recordando a los dos militares fallecidos recientemente, “dos personas que perdieron su vida defendiendo a España y la unidad que algunos cuestionan” -mientras mostraba una fotografía del vicepresidente García Molina con los independentistas Junqueras y Ada Colau-. Por eso, ha rechazado la “actitud hipócrita” de Page “porque prefiere mantenerse en su sillón antes que cesar a los que apoyan y cuestionan la legalidad constitucional”.

Mostrando unos tuits del diputado podemita David Llorente, en el que atacaba a la monarquía, ha dicho que “Page es indigno del cargo que representa por apoyarse en los que cuestionan la legalidad”. Y ha recordado unas palabras del propio Page en el Debate del Estado de la Región del pasado año en las que aseguraba que dimitiría si tenía que gobernar junto a los que quieren romper la unidad de España. Por eso, le ha dicho que “su palabra, señor Page, no vale nada” y que “carece de credibilidad”.

Page ha faltado al respeto a la Policía Nacional y a la Guardia Civil

“El PP quiere mostrar su apoyo a los representantes públicos, alcaldes y concejales, partidos políticos, jueces, magistrados que trabajan sin descanso para que se cumpla la Ley y a la Guardia Civil y Policía Nacional que están siendo acosados por defender la Constitución, y hoy Page les ha vuelto a faltar al respeto al decirles que habían sido incapaces de encontrar las urnas”, ha subrayado en su intervención.

Le ha recordado que Page no es presidente “por voluntad popular” sino por el pacto de los sillones “y el pacto de la traición” con los comunistas de Podemos. Y le ha recordado sus palabras durante la campaña electoral cuando decía que no pactaría con Podemos “y, como hemos visto, de lo que dijo entonces no queda nada”.

Guarinos ha incidido en que fue el PSOE “el que llevó a Castilla-La Mancha a la quiebra y a la ruina” y fue el Gobierno de María Dolores Cospedal “el que logró recomponer una situación que era dramática”. Por eso, ha lamentado que “otra vez los socialistas y Page quieran arruinar a esta región, esta vez con la colaboración de los comunistas de Podemos”.

Guarinos ha explicado que el PP “tendió la mano” a Page para que aprobara los presupuestos “con una única condición: que ningún ciudadano de Castilla-La Macha y que ninguna empresa tuviera que pagar más impuestos que los que se pagan en Madrid”. Page rechazó esa oferta “y prefirió echarse en los brazos de los extremistas de Podemos y poner como vicepresidente a una persona que no tiene reparo en reunirse con los que intentan dar un golpe de Estado en España y tienen como modelo a la dictadura de Venezuela”.

También ha denunciado “el desmesurado” aumento que han sufrido las partidas para los asesores social-comunistas con un 6,2 %, “mientras a los empleados públicos les ha subido el 1%”. Y ha afirmado que “Podemos ha pasado del barro a la moqueta; de pedir trasparencia a ocultar 60.000 euros de un fondo de inversión en su declaración de bienes en las Cortes; es decir, de Podemos han pasado a llamarse ‘Traguemos’ porque son capaces de apoyar todo lo de Page a cambio de las prebendas que les ha dado”.

Mentiras de Page sobre la economía de la región: Hacienda interviene las cuentas de Castilla-La Mancha por incumplimiento del déficit

La presidenta del Grupo Popular ha reprochado a Page sus mentiras en el discurso de la mañana respecto a la economía y ha destacado el “ridículo” que ha hecho “porque, mientras afirmaba que las cuentas estaban bien, el Ministerio de Hacienda anunciaba que volvía a controlar las cuentas de región porque había incumplido el objetivo de déficit”.

Guarinos le ha rebatido sus datos sobre empleo y ha afirmado que “somos la única región de España en la que se destruye empleo; mientras en España se ganan autónomos, en Castilla-La Mancha perdemos autónomos; en siniestralidad laboral doblamos la media de España y hemos pasado de crecer lo mismo o más que la economía nacional a crecer menos”. Y ha recordado que “Page ha dejado sin ejecutar el 99 % del Plan Adelante.

“En 29 meses de gobierno lo único que puede vender Page es el sufrimiento que ha provocado a las personas de la región” y ha subrayado que “hasta la propia Plataforma de la Dependencia le ha reprochado sus mentiras en el discurso de esta mañana y los recortes y hachazos que ha hecho”.

Suspenso en Educación y Sanidad colapsada

“¿Cómo puede decir que la Sanidad de la región va bien cuando hoy hay 19.956 personas más esperando en los tramos más largos, “es decir 4.156 más que en agosto?”. Y mostrando una foto del Hospital de Guadalajara ha demostrado que las obras están paradas. Y también el centro de Salud de Azuqueca está parado “cuando Page dijo que iba a estar terminado el año pasado”, ha indicado.

Guarinos ha suspendido a Page en Educación. “La tasa de abandono escolar ha aumentado dos puntos; faltan más de 200 profesores y miles de alumnos están sin clases; Page es el único presidente que ha cerrado tres colegios públicos, en Ciudad Real; también dijo que iba a abrir las escuelas rurales y este año ha cerrado dos, en Alcoroches y Anguita, y va a cerrar también la de Casas de Santa Cruz; no está firmado el contrato programa ni con la Universidad de Castilla-La Mancha ni con la de Alcalá de Henares y, respecto al Campus Universitario de Guadalajara, ni ha pagado ni ha puesto en marcha el proyecto”.

“Usted no está legitimado para hablar del agua en Castilla-La Mancha porque ustedes fueron los que derogaron el Plan Hidrológico Nacional y, mientras Cospedal aseguraba 400 hectómetros cúbicos en la cabecera del Tajo, Page aseguraba 0 hectómetros cúbicos”, ha asegurado.

Finalmente, ha destacado que “Page ha arruinado a muchas familias de la agricultura ecológica y se ha convertido en el enemigo público número uno del campo”.