Hita construirá una piscina tras vender dos casas municipales

Dicho y hecho. El alcalde de Hita, José Ayuso, y su equipo de Gobierno se comprometieron durante la pasada campaña electoral a construir una piscina municipal. Antes había que cumplir una condición: conseguir vender dos inmuebles propiedad del Consistorio. El dinero obtenido se destinaría a financiar la piscina, una infraestructura de la que carece el pueblo.

Pues bien, el Ayuntamiento ha logrado deshacerse de esas dos casas, así que ahora ha de cumplir la segunda parte del trato. “Llevamos mucho tiempo detrás de ello y finalmente va a ser posible”, señala el primer edil. Las casas “viejas” eran las antiguas vivienda del maestro y la farmacia. “Estaban en muy mal estado, casi derruidas, así que lo primero era encontrar un comprador”. Entre las dos han obtenido un total de 105.000 euros, más otros 25.000 que aporta el Consistorio, que hacen un total de 130.000 euros para la piscina, tal y como recoge el presupuesto para este 2017, aprobado recientemente.

Dada la peculiaridad de Hita, municipio asentado en un alto de la campiña, encontrar un lugar adecuado para construir la piscina no ha sido sencillo, pero ya está decidido. “Contamos con unos terrenos municipales abajo, en la carretera de entrada al pueblo, yéndonos hacia el camino a Jadraque”. Allí, cerca de unas pistas deportivas, se construirá esta infraestructura, que en principio tendrá dos vasos: uno para niños y otro para adultos. “No sabemos todavía las medidas, pues el arquitecto municipal está realizando el estudio, pero tenemos claro que será algo normal, nada de piscinas olímpicas”, bromea José Ayuso.

De cualquier forma, el Ayuntamiento tiene previsto solicitar alguna ayuda económica a la Diputación provincial y a la Junta de Comunidades. “Todavía no hemos visto ninguna convocatoria, pero estaremos pendientes”.

El proyecto se desarrollará en dos fases que se prolongarán durante este mandato. “En una primera habrá que realizar el planteamiento y la accesibilidad a los terrenos, ya que no hay ningún camino; y posteriormente se hará la construcción”.

En Hita hay en estos momentos cerca de 350 vecinos, que hasta ahora se tienen que desplazar a localidades como Torija o Humanes para disfrutar de la piscina de verano. “En la urbanización Arcipreste de Hita hay otra piscina, pero es privada”, señala el alcalde.

Ésta es la única inversión prevista en los actuales presupuestos, que ascienden a 686.000 euros, cifra “similar” a la del ejercicio anterior.