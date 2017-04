Iker, con parálisis cerebral, cumple su sueño y podrá desfilar en la Kids Fashion Week

En apenas 24 horas, la movilización social ha hecho posible que Privalia, la marca de venta on line de ropa, haya rectificado su planteamiento inicial con la presencia del pequeño Iker en la Kids Fashion Week de Barcelona durante los próximos días 7 y 8 de abril. Su madre, Beatriz, colgaba en facebook la respuesta inicial de la conocida marca de venta de ropa on-line, que descartaba a Iker “por no ajustarse a las características que buscaban las otras marcas”, según confirmaron los propios padres.

Pero en menos de 24 horas, Privalia rectificó después de una abrumadora respuesta social en las redes a la publicación del primer mensaje de su madre, Beatriz, en señal de desacuerdo, y para dar a conocer la situación. Los progenitores de Iker iniciaron una campaña en internet que, después de un apoyo masivo, ha conseguido que la firma rectifique y sí permita participar al pequeño en el desfile de Barcelona. Es más, Iker será la imagen de marca de dicho portal web.

El pequeño, que se ayuda de una silla de ruedas en sus desplazamientos, había sido el más votado en una selección que Privalia hizo para elegir a niños de entre 4 y 10 años que participarán en el desfile y a la que se presentaron más de 37.500 niños de toda España. Iker obtuvo más de 1.400 votos.

Sin embargo, y después de que se cerrara el periodo de votación, la firma de venta de ropa comunicó a sus padres que Iker no podría participar. A cambio, le ofrecieron un bono para canjear por ropa infantil en el mismo portal web. La organización, según detallaban las bases, se reservaba la elección de los seleccionados entre los 15 finalistas a través de un jurado.

Su madre, Beatriz Herranz, ha indicado que, más que ganar la votación, lo que pretendían incluyendo a Iker en este casting era dar a conocer que no siempre la moda tiene hueco ni piensa en niños en esta u otras situaciones similares: “No es fácil encontrar ropa adecuada cuando vamos a comprar, por no decir que no existen probadores adaptados. Más que por el premio en sí, lo que pretendíamos es que otros niños comprueben que pueden conseguirlo”, relata la madre.

“Estamos muy contentos, pero con un sabor agridulce porque las formas no han sido como esperábamos. No pensábamos que Iker fuera a ganar. Simplemente que se hiciera más visible la situación de Iker y la problemática”, comenta Beatriz, quien añade que “no nos sentó bien que nos llamaran para decirnos que Iker no reunía las características porque no creo que hayan hecho lo mismo con el resto de los 37.000 participantes. Creo que no han sabido explicarlo bien”, concreta Beatriz.

Los padres de Iker no quieren polemizar sobre si ha existido realmente o no un trato discriminatorio hacia su hijo, aunque matizan que “parece que les hemos obligado a que hayan incluido a Iker y eso a mí no me gusta”, subraya Beatriz.

“Iker quiere ayudar”

Pero hay algo mucho más importante con esta decisión de la firma de ropa. Y es la ilusión de Iker, que al principio no comprendía “las características por las que no podía participar si lo único que no puedo hacer yo es el pino puente”, relataba Iker a su madre.

El pequeño tendrá que viajar a Barcelona en unos días para ser parte protagonista del desfile, junto con otros 14 niños elegidos por la marca: “Iker disfrutará de la experiencia, le encanta la moda, la sesión de fotos y el desfile, las nuevas experiencias, pero sobre todo, y como dice él, lo que más le gusta es ayudar a mucha gente, haciendo visible la problemática que tenemos a la hora de ir a hacer la compra, por ejemplo. Es lo que vamos a poder a hacer”.

La madre de Iker lamenta que “si yo no cuelgo en facebook la respuesta que Privalia me había dado y las redes sociales no se movilizan, se hubiera quedado en nada. Iker hubiera sido rechazado, igual que los otros 37.000 niños que han sido rechazados, pero las formas no han sido las correctas”.