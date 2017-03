Johnny Cifuentes: "Cuando tocas rock tienes que creerte que eres el mejor"

Hay leyendas del rock que caminan tres metros por encima del suelo y otras que, de alguna manera, te hacen sonreír como si fueran un amigo de toda la vida. Con 40 años de música y experiencias a sus espaldas Johnny Burning pertenece sin lugar a dudas a la segunda categoría. Espíritu vivo del Rock And Roll, mañana llevará el legado de los Burning a la Sala Óxido, a las 22.00 horas. Temas de siempre, desde Qué hace una chica a Es especial o No es extraño, se dará la mano con otras composiciones más recientes en una velada en la que el espectáculo estará garantizado.

¿Qué se puede esperar del concierto de mañana?

Vamos a dar un paseo a lo largo de estas cuatro décadas. No se pueden tocar todas las canciones, pero hacemos un repertorio muy afinado. Hay alguna que otra versión y procuraremos que esa noche sea inolvidable. Puede ser en el mejor momento que tiene la banda después de tantos años y yo no me lo perdería.

Parece que el directo que grabasteis en Madrid ha sido una inyección de adrenalina para vosotros.

Una grabación siempre lo es y más tocando en casa, que es como cuando sale el Atleti a jugar en el Calderón, que te come la gente. Fue un concierto lleno de amigos. Estuvo Bunbury, Luz Casal, Alvaro Urquijo. Es peli, porque también es un vídeo, y es CD. Además ha dado pie a toda esta gira que estamos haciendo, Corre Conmigo, que es uno de los temas que está en ese CD y que canta Luz Casal. Es una excusa para volver a la carretera, que es lo que mola más.

Y vuestros seguidores también están esperando que vea la luz ese documental en el que está trabajando Fernando Colomo.

Espero verme en la alfombra roja de algún cine (risas). Nos hemos tirado como dos años grabando en carretera, hoteles, escenario, camerinos.., Ahí está todo eso que piensa la gente de qué pasa antes de salir, en los camerinos o después de salir. Hay mucha carnaza de ese tipo. La gente a la que le gusta el Rock And Roll va a ver cómo se comporta una banda con mucha carretera. Lo que pasa es que tenemos tantas horas y tanto buen rollo que está siendo difícil editarlo en una hora y media.

¿Qué aspecto de Burning esperas que se refleje en ese documental?

Que nos estamos comiendo el presente ahora mismo. El pasado está ahí, no se puede mover y tampoco cambiaría nada. El futuro no me interesa, porque nunca sabes que ocurrirá después. Por eso me gusta mucho que se plasme el momento. Nos estamos comiendo a bocados el presente. No nos queda otra. Hemos hecho una mirada al pasado que está bien, pero se ve mucho lo que estamos haciendo ahora, dando un buen acorde, un buen verso y sobre todo un buen show.

¿Qué es más importante, vivir de la música o del placer de tocar?

Evidentemente la pasta es importante porque tenemos que pagar las facturas, como todos, pero yo no me veo de otra manera que no sea haciendo esto que hago desde hace un montón de años. Cuaderno, piano, intentar hacer una estrofa y, cuando ocurre, volver a sentir esa sencación de “lo tengo”. Es algo maravilloso, como para cualquiera que se dedique a esto de la creación. Uno sabe cuándo lo está haciendo bien y cuando hay que dejar tranquila la cosa para que cueza un poco más. Y eso que, cuando se tienen tantos éxitos como vosotros, el público no te lo pone fácil para sacar material nuevo. Puede que haya una mayoría que se quede con esos grandes éxitos, pero la gente burniana, nuestro pequeño gran público, sí se da cuenta de las cosas que hacemos en cada disco. El último, Pura sangre, puede estar entre los dos o tres mejores que ha hecho Burning a lo largo de su carrera.

¿Cómo hace uno para no acabar cansado de tocar esos grandes temas una y otra vez durante 40 años?

Yo sigo tocando Qué hace una chica, No es extraño, Es especial y me lo paso que te cagas. Son temas atemporales. Creo que escucharé Qué hace una chica dentro de otros 40 años y me seguirá gustando tanto como cuando la oí en el 79. Hemos tenido la gran suerte de hacer algunos clásicos. Si yo voy a ver a Burning y no me tocan esos temas, sentiría un vacío. Esta guay presentar lo nuevo, pero también escuchar a los clásicos.

En estos tiempos de corrección política, no tienes miedo de que el día menos pensado os critiquen por letras como la de ‘No es extraño’

Teníamos menos problemas antes con el tema de las letras que ahora. Son canciones de la primera época. Para nada intentábamos tener un rollo machista, simplemente había que salir del barrio y había que montarla. Lo hacíamos para llamar la atención y molar más (risas). Si salieran aquellas canciones ahora tendríamos más problemas, aunque siempre digo que todos somos muy románticos.

Es que el rock también tiene algo de pose.

Sí, para unos más que para otros (risas). Cuando tocas Rock And Roll también tienes que intentar creerte que eres el más grande y salir con lo mejor que tengas en tu armario. No se trata de comprar cebollas en el Carrefour. Hay que creerselo. La gente tiene que comerse esto.

¿Cómo ves el panorama musical actual?

Ahora hay una oferta alucinante. A lo largo de nuestra vida nos han pasado por la cara montones de modas. Ahora son el indie o el reggaeton, pero al final lo único que perdura, como yo lo veo, es el Rock And Roll, donde hay unas melodías y unas letras que prácticamente no cambian, tienen valores. Pues a veces da la sensación de que no se hace nada nuevo. No hay que ser el tío que tiene sus 20 discos y siempre se queda en eso. Rock And Roll se sigue haciendo, pero tienes que buscarlo en revistas como Ruta66 o alguna emisora de radio. Son pocos programas, pero si te preocupas, hay cosas buenas.

Antes hablabas de la alfombra roja del cine y me ha venido a la mente un reportaje que os hizo Moncho Alpuente hace... pues casi 40 años.

Qué bueno... Lo mejor que hemos hecho es que ya no cargamos los muebles nosotros (risas). Es que no hay peor cosa que terminar de tocar Rock And Roll, darlo todo, y tener que recoger. Lo de montar, vale, pero lo de desmontar es duro. Un trozo de ese documental va dentro del docu de Fernando Colomo... Recuerdo que teníamos hasta club de fans. Salen dos tías que... qué buena época.

Al principio incluso salíais a actuar con las caras pintadas.

Esa es otra.

Es que viéndote ahora no me pega nada.

Antes te he dicho que las letras eran parte de la historia para intentar salir del barrio y llamar la atención. Pues esto de pintarnos también iba por ahí. Nosotros prácticamente nacimos en el movimiento Glam y cualquier cosa que te roce, te afecta. Eso nos enrollaba mucho porque era “a ver Mari Puri, déjame las pinturas” y nos molaba mucho. “Te voy a hacer una estrella aquí que...” (risas). Nos lo pasábamos muy bien. Eran épocas de ponerle mucho show al concierto. No era sólo música, era espectáculo. Nosotros lo concebíamos así. Si estabas arriba no podías pasar desapercibido.

Desde luego, estabais convencidos de salir adelante a base de rock. Nosotros siempre tuvimos eso clarísimo. En principio, cinco tíos que tuvieran en común que les gustarán los Rolling Stones ya era una señal. Todos currábamos en aquella época hasta las siete de la tarde y luego nos íbamos a ensayar. Todo era para ponerle la pila al grupo. Al final dejamos el curro y cuando haces eso, pasas mucha hambre, pero le dedicas 24 horas a la banda, a hacer cosas. Nos fuimos a vivir juntos... Han sido mucho cosas.

¿Qué le dirías a la gente que esté dudando ir al concierto?

Yo no me lo perdería, puede ser un buen plan. Los días de concierto son días inolvidables. Podéis hacer lo que queráis, pero yo me cogería a mi chavalita o a un colega y entraría a ver el concierto. Seguro que salís con alguna buena historia, algo que se os quedará impregnado toda la vida.