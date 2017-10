Jorge Maestro, chef afincado en Sigüenza también fue protagonista en el Festival de Cine de San Sebastián

Los chefs y hosteleros seguntinos continúan acumulando éxitos profesionales, “algo que enorgullece a nuestra ciudad, por el logro en sí mismo, pero también porque sabemos perfectamente que allá donde van, los seguntinos siempre dejan bien alto el pabellón de nuestra ciudad”, valora Oscar Hernando, concejal de Turismo de la ciudad.

En esta ocasión, el logro le ha correspondido a Jorge Maestro, chef del Restaurante Nöla. Y es que a finales de septiembre del año pasado el director británico Michael Winterbottom rodó durante dos días en el restaurante seguntino, que está en la mítica Casa del Doncel. El rodaje formó parte de su película 'The trip to Spain' y también de una serie de 6 episodios que ya se ha emitido en varios países europeos. Uno de los capítulos, el cuarto, se llama precisamente Nöla.

Con este filme, Michael Winterbottom volvía a la carretera por tercera vez junto a Steve Coogan y Rob Brydon, tras el éxito de 'The Trip' y 'Viaje a Italia'. Seis comidas en seis lugares distintos durante un viaje por carretera a través de España, desde la costa atlántica a la mediterránea, visitando Cantabria, el País Vasco, Aragón, La Rioja, Castilla La Mancha y finalizando en Andalucía. La parada en nuestra región, tuvo precisamente lugar en la ciudad del Doncel.

En la película Steve, que ya ha cumplido los 50, sigue en busca del amor: quiere volver con su ex novia Mischa, pero ella está con otro hombre. La carrera como actor de Rob va de éxito en éxito y su vida familiar le resulta gratificante (ha tenido otro hijo desde que Steve le vio por última vez). Steve acaba de protagonizar como chef una serie de televisión en Estados Unidos y le piden que haga una serie de reseñas de restaurantes en España para promocionar el programa. Como de costumbre, Rob escribirá los artículos para los periódicos, esta vez utilizando a Don Quijote como inspiración. Mientras tanto, Steve espera escribir un libro más ambicioso basado en este viaje y en sus anteriores experiencias en España. Se imagina a sí mismo en la tradición de escritores como Orwell, Hemingway y Laurie Lee. Después de todo, Steve es ahora un escritor nominado al Oscar…

El Festival de Cine de San Sebastián tiene una sección que se llama Culinary Zinema, en la que se proyectan películas que tratan temas de gastronomía. Después de las proyecciones, se sirve una cena para alrededor de 80 comensales. Fue precisamente en esta sección en la que se proyectó la película de Winterbottom. De hecho, clausuró la sección Culinary Zinema el viernes 29 de septiembre, a partir de las 18:30h, en la sala Kursaal, 2.

Por este motivo, los chefs Jorge Maestro, del Restaurante Nöla, y Enrique Fleischmann, de restaurante Txoko en Guetaria (Guipuzcoa), que también aparece en la película, tuvieron el honor de preparar la cena de después de la proyección. “Nos pareció algo increíble: cocinar en el Basque Culinary Center, dónde se sirvió la cena, y poder ver la película ante un auditorio lleno… Ni lo uno, ni lo otro pasan todos los días. Fue muy fácil preparar el menú con Fleischmann, ya que ellos cocinan más el pescado, mientras que nosotros por ser un restaurante de interior, llevamos platos de caza, lo más significativo de nuestra zona”, valora Jorge Maestro.

Asimismo, este pasado viernes, día 20 de octubre, el chef afincado en Sigüenza estuvo presente en la fiesta que organiza la Guía Michelín en el Palacio de Cibeles de Madrid para conmemorar los 20 años de la distinción Bib Gourmand. Nöla es el único restaurante de la provincia de Guadalajara que tiene esa distinción en la guía.

Michael Winterbottom ha transitado con talento por infinidad de géneros y temas: el bélico (Welcome to Sarajevo, 1997), el retrato social (Wonderland, 1999), el western (The Claim - El perdón, 2000), la música (24 Hour Party People, 2002) o el falso documental (In This World, Oso de Oro en el Festival de Berlín de 2003). El Festival de San Sebastián le dedicó una retrospectiva en 2003, ganó el Premio a la Mejor Fotografía en 2004 con 9 Songs, regresó al año siguiente con Tristram Shandy: A Cock and Bull Story y en 2008 recibió la Concha de Plata al Mejor Director por Genova.